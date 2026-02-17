Presidenta de México reitera que continuará envío de ayuda a Cuba

«Sí, vamos a seguir enviando ayuda humanitaria (a Cuba): alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el gobierno cubano que necesita su pueblo», dijo la dignataria en respuesta a una pregunta durante su habitual encuentro con medios de comunicación.

Acerca de si se ha hablado del crudo, la jefa del Ejecutivo apuntó que por lo pronto no se mandará combustibles, aunque «tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba», apuntó.

«Claro que protegemos al pueblo de México y a nuestro país, manifestamos que no estamos de acuerdo y seguimos ayudando de diferentes formas al pueblo cubano. Es una ayuda humanitaria», recalcó la gobernante desde Palacio Nacional.

El mandatario norteamericano, Donald Trump, firmó el 29 de enero la orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y establece un proceso para aplicar gravámenes a bienes de países que suministren crudo a la mayor de las Antillas.

Organizaciones han advertido que privar a Cuba del acceso al petróleo implica paralizar al país, en tanto afecta ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua.

Sheinbaum subrayó este martes como muy importante la autodeterminación de los pueblos.

«Nosotros consideramos la autodeterminación de los pueblos. Es el propio pueblo cubano quien debe decidir cómo se gobierna. No debe haber intromisión, ni injerencia de nadie más», sostuvo.

En todo caso, agregó, «si se solicita el apoyo de algún gobierno, pues entonces se puede participar dentro de todo el esquema diplomático multilateral que existe».

El jueves último, arribaron a La Habana los buques Papaloapan e Isla Holbox, de la Armada de México, con unas 814 toneladas de alimentos de primera necesidad y artículos de higiene, tras partir el domingo anterior rumbo a la nación caribeña.

Además, organizaciones como el gobernante partido Morena, así como el Colectivo de Solidaridad Militante Va por Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí, han lanzado iniciativas para acopiar víveres con destino a la isla.

Otras muestras de respaldo se han hecho patentes en movilizaciones convocadas por grupos de la sociedad como el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba.

Disímiles voces en México y el resto del mundo, desde parlamentarios hasta organizaciones y formaciones políticas, se han pronunciado en respaldo a la nación caribeña frente al cerco energético de Estados Unidos, calificado de injusto, cruel, anacrónico.