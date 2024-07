Presentan libro “Fidel, biografía” en FILVEN 2024 (+Audio)

Publicado por Ediciones Alejandro, Sello Editorial del Centro Fidel Castro Ruz, en el 2021, en más de quinientas páginas, dividido en cuatro partes, y una memoria fotográfica, este material resulta imprescindible para conocer no sólo la vida del Comandante en Jefe; sino además, las esencias de la política cubana antes y después del triunfo de la Revolución.

En la Sala Mandela, de la Galería de Arte Nacional, en Caracas, la reconocida periodista ofreció otros detalles del título, que es una compilación de obras anteriores, según puntualizó en declaraciones a la prensa cubana.

“Es una novedad para el público venezolano, pues constituye una síntesis de mi trabajo, sigue el espíritu de otras obras como “Todo el tiempo de los cedros”, “Guerrillero del tiempo”, “Ángel, la raíz gallega de Fidel” y su propuesta es hacerlo de una manera sintetizada, fue una tarea titánica porque a Fidel no se le puede simplificar, por lo cual implicó una labor ardua; para hacerlo más breve había que tomar el espíritu de Fidel en muchos temas”, argumentó.

Y añadió: “Si usted quiere saber el pensamiento de Fidel sobre naturaleza, sociedad, las luchas de nuestros pueblos, el desarrollo de nuestros países, la visión social de Fidel, los avistamientos que hizo del mundo venidero, los desafíos que tendría que enfrentar el planeta, todo eso está reflejado en este libro”.

El libro posee, además, el valor de que Fidel pudo leer estas páginas y argumentar sobre algunos aspectos reflejados en ellas.

En su diálogo con el público lector, la biógrafa del líder cubano se declaró, como él mismo la calificara, como “una hija de pueblo formada por la Revolución”, que no olvida sus raíces, y manifestó su satisfacción por la posibilidad de visitar nuevamente Venezuela en un momento crucial para este país y para el resto de América Latina y el mundo.

A propósito enfatizó: “Hace 20 años vine a Venezuela por vez primera, y para mí es emocionante regresar a un pueblo en lucha, y por ello, estar aquí previo a las elecciones del 28 de julio, y en el aniversario 70 del natalicio de Chávez, es conmovedor”.

Consideró la autora que “las luchas de Chávez están presentes, su pueblo batalla al lado de Nicolás Maduro, que ha enfrentado tantos desafíos y las amenazas imperiales, es emocionante estar aquí cuando sabemos que el pueblo obtendrá una nueva victoria, en defensa de sus transformaciones y de los cambios necesarios que acomete la Revolución Bolivariana por la justicia y la verdad”.

En sus declaraciones, Katiuska Blanco recordó que “la unidad de nuestros pueblos era el sueño de Bolívar, y Fidel admiraba a Bolívar con pasión inmensa porque el Libertador derrotó Imperios y defendió la unidad continental, con esas razones estamos en esta fiesta literaria, que es la feria de la lucha y la resistencia de Venezuela y del resto del mundo”.

Una y otra vez en la presentación, Katiuska Blanco se refirió a la relación de profunda hermandad entre Fidel Y Chávez, quienes se consideraron también como un padre y un hijo.

Sobre este sensible tema acotó: “Hago un recuento de esa amistad de dos grandes, una vez Fidel me dijo que hacía falta que Chávez no se mojara bajo la lluvia, ¡Cuánto me acordé de Fidel cuando vi a Chávez aquel 4 de octubre bajo un aguacero intenso, cerrando su campaña victoriosa, incluso con los impactos de su enfermedad!, ese triunfo fue el legado que dejó a su pueblo, porque se impuso a todos los obstáculos, incluso a su padecimiento, ese espíritu unió a dos hombres inmensos de nuestro continente y de la humanidad”, significó.

“La mejor manera de mantenerlos presentes es no dejarnos vencer por ninguna dificultad, seguir adelante, defender el optimismo, continuar la lucha”, finalizó.