Participa Valdés Mesa en Consejo Supremo Económico Euroasiático 

Según informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, la cita se desarrolla bajo la presidencia pro tempore de Kazajstán en los órganos de la Unión Económica Euroasiática (UEEA), mecanismo regional que impulsa la cooperación, el intercambio comercial y el desarrollo económico entre sus Estados miembros y observadores.

Cuba participó por primera vez en el Consejo el 11 de diciembre de 2020, cuando recibió el estatus de Estado Observador ante la Unión.

Desde entonces, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del PCC y Presidente de la República, y Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, intervinieron en varias sesiones del Consejo Supremo y del Consejo Intergubernamental Euroasiático, de manera virtual o mediante mensajes grabados.

La presente sesión constituye la décimo primera participación cubana en este mecanismo y la tercera de forma presencial, expresión del interés de consolidar los vínculos económico-comerciales y de cooperación con las naciones integrantes de la Unión.

Como parte de su programa en Astaná, Valdés Mesa sostendrá encuentros bilaterales con representantes de los Estados miembros y observadores asistentes a la reunión.