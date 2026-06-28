Papa León XIV expresó dolor por muertes tras terremotos en Venezuela

“Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales”, expresó el Santo Padre este mediodía tras rezar el Ángelus.

Desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico Vaticano, ante miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice afirmó que “mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia”.

“Así mismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia”, añadió el Obispo de Roma al referirse a los rescatistas que excavan incansablemente entre los escombros, en una carrera contrarreloj para salvar, o al menos localizar, a las 50 mil personas que aún permanecen desaparecidas.

Una nota publicada en el sitio digital del diario Vatican News destaca las palabras del líder de la Iglesia católica pronunciadas este domingo, en relación con la tragedia que sacudió a Venezuela, tras los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter, el pasado 24 de junio a varias localidades, principalmente a la zona de La Guaira.

El pasado 25 de junio, a pocas horas de esos terremotos, el Pontífice envió a través de la Oficina de Caridades Pontificias la suma de 100 mil euros como contribución inicial solidaria de ayuda, cifra acordada con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo y otras autoridades religiosas de esa nación.

En la tarde del sábado, al término del Consistorio Extraordinario con cardenales de todo el mundo, antes de pronunciar su discurso de clausura, León XIV pidió a los presentes que oraran por ese país latinoamericano.

“Antes de entrar en mi reflexión final, quisiera expresar nuestra cercanía, la mía y la de todo el Colegio Cardenalicio, al pueblo de Venezuela, gravemente afectado por el violento terremoto de los últimos días” expresó entonces el Santo Padre.