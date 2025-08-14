ONU alerta sobre muerte de niños en Gaza

En un informe elaborado con datos del Fondo para la Infancia y la agrupación Save the Children, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también advirtió que hasta la fecha hay al menos 17 mil menores no acompañados o separados de sus familias y un millón “profundamente traumatizado y sin acceso a la educación”.

Según Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, los reportes de decesos por inanición se convirtieron en algo cotidiano, “lo cual refleja la profundización de la crisis humanitaria y la urgente necesidad de asistencia sostenida”. ´

El aumento sin precedentes de casos de malnutrición entre los niños hace necesario establecer y ampliar centros contra la desnutrición. En lo que va de año, se registró el ingreso a esas instalaciones de más de 340 pequeños, añadió.

Por otra parte, la ONU refirió que, en julio, en más de 900 hogares de Gaza se reportaron traumas continuos que conducen a problemas de salud mental como ansiedad y depresión.

“Muchas personas viven en refugios informales hacinados, inseguros y carecen de espacio y privacidad, especialmente las mujeres y los niños”, dijo Dujarric.

Además, el propio personal de socorro está traumatizado y, en la actualidad, los socios que trabajan en la prestación de asistencia empezaron a brindar apoyo psicosocial a sus propios equipos, agregó.

Los trabajadores humanitarios denunciaron la falta de artículos y locales de refugio y señalaron que es necesario reemplazar carpas y lonas pues muchas personas están expuestas a las condiciones climáticas.