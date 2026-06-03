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Nicaragua saluda el cumpleaños 95 del General de Ejército Raúl Castro

Nicaragua saluda el cumpleaños 95 del General de Ejército Raúl Castro

Tomado de El 19

Martes, 02 Junio 2026 21:38

Mensaje de Saludo y Felicitación del Copresidente Comandante Daniel y la Copresidenta Compañera Rosario, al Querido Compañero, General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder Histórico y Comandante de la Revolución Cubana, al celebrar sus 95 Cumpleaños.

Managua, 2 de Junio, 2026

Compañero General de Ejército

Raúl Castro Ruz

Líder Histórico de la Revolución Cubana

Comandante de la Revolución

Querido Raúl :

Al llegar a los 95 con toda la Fuerza de Espíritu para continuar las Batallas por la Paz y el Derecho al Bienestar y la Vida del Pueblo Cubano, te escribimos pensando en tanto que hemos vivido junt@s, en tanto que hemos luchado junt@s, y en tanto que tenemos por hacer, para alcanzar, con la misma valentía, el mismo empeño, y la misma responsabilidad, la Plenitud que merecen las Heroicas Familias de Nuestramérica-Caribeña.

Con todo nuestro Cariño, el de nuestro Pueblo, el de tantos que amamos a Cuba y vemos en todo momento la permanente Inspiración del Alma de Fidel, que sigue iluminando los Caminos indispensables e indudables, te decimos,

Raúl, Compañero, General, Líder Revolucionario, nuestro Afecto, nuestra Admiración y nuestra Fuerza, Siempre Más Allá!

Daniel Ortega Saavedra

Rosario Murillo