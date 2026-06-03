Nicaragua saluda el cumpleaños 95 del General de Ejército Raúl Castro

Managua, 2 de Junio, 2026

Compañero General de Ejército

Raúl Castro Ruz

Líder Histórico de la Revolución Cubana

Comandante de la Revolución

Querido Raúl :

Al llegar a los 95 con toda la Fuerza de Espíritu para continuar las Batallas por la Paz y el Derecho al Bienestar y la Vida del Pueblo Cubano, te escribimos pensando en tanto que hemos vivido junt@s, en tanto que hemos luchado junt@s, y en tanto que tenemos por hacer, para alcanzar, con la misma valentía, el mismo empeño, y la misma responsabilidad, la Plenitud que merecen las Heroicas Familias de Nuestramérica-Caribeña.

Con todo nuestro Cariño, el de nuestro Pueblo, el de tantos que amamos a Cuba y vemos en todo momento la permanente Inspiración del Alma de Fidel, que sigue iluminando los Caminos indispensables e indudables, te decimos,

Raúl, Compañero, General, Líder Revolucionario, nuestro Afecto, nuestra Admiración y nuestra Fuerza, Siempre Más Allá!

Daniel Ortega Saavedra

Rosario Murillo