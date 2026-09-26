México reafirma ante la ONU su solidaridad con Cuba y rechazo al bloqueo

Sobre Cuba, Velasco declaró textualmente: “Nuestra vocación regional explica también una posición que México ha sostenido por más de seis décadas, la solidaridad con el pueblo de Cuba y el rechazo al embargo y a toda medida económica unilateral contraria a la Carta de las Naciones Unidas. Seguiremos enviando ayuda humanitaria para atender las necesidades más urgentes de su población, porque la fraternidad entre nuestros pueblos no depende de coyunturas, ni de diferencias.”

La declaración reafirma la posición expresada por México sobre Cuba y su intención de mantener la asistencia humanitaria.