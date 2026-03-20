México anuncia envío de otro barco con ayuda material a Cuba

«Estados Unidos ha hecho un aislamiento relacionado con la llegada de combustibles a la isla de Cuba. Entonces, nosotros hemos impulsado la ayuda humanitaria. De hecho, hoy sale otro barco de ayuda humanitaria a la isla de Cuba por parte del Gobierno de México», informó.

Desde Cancún, en el sureño estado de Quintana Roo, aseguró que su nación continuará apoyando al pueblo de ese país y buscando la manera –sin afectar a México— de enviar combustibles, lo cual calificó de fundamental en este momento.

En su habitual encuentro con medios de comunicación, Sheinbaum se refirió igualmente a la solidaridad por parte de organizaciones civiles y mencionó la próxima partida de una embarcación desde Progreso, en el sureste mexicano, para apoyar a la isla, como parte del Convoy Nuestra América.

La jefa del Ejecutivo agregó que la Secretaría de Marina está buscando que este grupo internacional tenga todos los permisos y las condiciones de seguridad para que pueda zarpar y «llevar su propia solidaridad» a la mayor de las Antillas.

En respuesta a una pregunta sobre el tema, la mandataria aludió a dos discursos del expresidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), que consideró «históricos referente a la relación México-Cuba”.

Mencionó el agradecimiento transmitido por el exmandatario a la isla por su solidaridad durante la expropiación petrolera en México, y sus palabras ante la invasión de Playa Girón: “La solidaridad con Cuba en estos momentos es la solidaridad con América Latina».

«Es un discurso muy emotivo, y además de enorme simbolismo, y es la solidaridad que nosotros estamos empeñados en dar al pueblo de Cuba», expresó la dignataria este viernes, al recalcar que ese país ha vivido un bloqueo por años que impidió su libre desarrollo en términos económicos.

Reafirmó la defensa de la autodeterminación de los pueblos y subrayó que es la propia población de Cuba quien debe decidir cómo gobernarse, sin intervención extranjera.

Estados Unidos impone desde hace más de seis décadas un cerco económico, comercial y financiero a la nación antillana, reforzado en enero último a través de una orden ejecutiva firmada por el presidente norteamericano, Donald Trump.

La falta de acceso a combustibles derivada de este recrudecimiento afecta ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua en la mayor de las Antillas.