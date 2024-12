Mensajes de colaboradores cubanos desde Venezuela: amor, unidad y paz (+Audio)

Votos por la unidad, paz, amor, esperanzas, cariños a la familia, a sus vecinos, compañeros de trabajo y amigos, también a su pueblo y a la patria chica que los vio nacer, esos son los mensajes de los colaboradores cubanos en Venezuela, que desde esta tierra hermana, cumplen con honor su misión, con el corazón latiendo por la isla.

Berenice Suerio, de la Misión Cultura Corazón Adentro expresó: “al pueblo de Cuba mucha paz, tranquilidad, felicidad, esperanza, que el 2025 nos traiga cosas buenas ya que este 2024 fue tan difícil y convulso, pero esperamos que lleguen tiempos mejores para nuestra patria, lo merecemos y lo necesitamos”.

Entretanto, Milexis Miranda, también de la Misión Cultura, deseó “mucho éxito, prosperidad, que tengan nuevas metas, cosas bonitas en lo laboral, lo familiar, el amor, estar unidos, como caracteriza a nuestro pueblo”.

Yanitza Leyva Serrano, colaboradora de la Misión Médica transmitió “un mensaje de amor, confianza a nuestro pueblo, confianza en la voluntad política de nuestro Partido, Estado y Gobierno, en la Revolución, les ratificamos el compromiso de los colaboradores de la Misión Médica que aquí estamos apoyando en lo que haga falta; que el pueblo cubano y venezolano continúen su hermandad, y para mis familiares, prosperidad, salud, porque saben que estamos cumpliendo una misión encomendada por Fidel, y estoy orgullosa de ellos, de mis hijos, mi padre, de todos en general; vendrán nuevos retos, pero en unión seguiremos adelante”, enfatizó.

Niurka Llambia Cala, Coordinadora Nacional de la Misión Cultura Corazón Adentro declaró “desde la tierra de Chávez, una felicitación a nuestros compatriotas, éxitos en el 2025, que será un año de transformaciones, la unidad nos ha mantenido invictos y pedimos que la familia se una, que el amor perdure, que recibamos el 2025 fundidos en un abrazo, con más esperanza y unidos, con la certeza de que un mundo mejor es posible”.

Son mensajes que transmiten fuerzas para un pueblo guerrero y para una nación hermana donde han llegado para dar un beso al mundo, sin pedir nada a cambio, solo amor.

Así opina Olivia Pellicer Guilarte, del perfil de rehabilitación de la Misión Médica, quien hizo llegar a kilómetros de distancia “un saludo a mi pueblo de Cuba y bendiciones para todos, a mis tres niñas decirles que las quiero mucho, y que siempre están en mi corazón, hay que seguir luchando por nuestro país, pedir a Dios que este año venga cargado de cosas lindas para nuestro pueblo, nos lo merecemos, y reafirmamos nuestra solidaridad con Cuba y Venezuela con la convicción de seguir siempre unidos”.

Por su parte, Yailenis González Coba, de Santiago de Cuba, procedente del municipio Songo La Maya, madre de dos niñas, declaró orgullosa que “desde el 2022 trabajo como logofonoaudióloga en esta tierra hermana, nuestro pueblo siempre se ha caracterizado por ser un pueblo guerrero, de enfrentar todo lo que se interponga en nuestro caminos, por eso este año deseo que siempre estemos unidos, con fuerza, con salud, todo lo que nos propongamos lo podemos lograr”.

Miguel Guerra Guerra, docente, asesor nacional de la Cátedra de Historia de la Brigada Médica Cubana en Venezuela hizo llegar un saludo especial al pueblo de Cuba y a Venezuela, “este ha sido un año complejo para las dos naciones, el 2025 nos pone nuevas metas y desafíos , nos convoca a seguir luchando por un futuro mejor, en que la esperanza y la lucha sean nuestras banderas y que la unidad sea el motor impulsor de los dos pueblos por un futuro un mundo mejor posible y necesario, en lo particular, aspiro concluir mi misión, regresar a mi país y lograr mis sueños de crecerme como profesional en la tierra que me vio nacer, junto a lo más querido de mis seres queridos y servir a mi patria como he hecho hasta ahora”, concluyó.