Manifestantes exigen liberación del presidente Maduro frente a centro de detención en Brooklyn

Desde las 11:00 de la mañana, decenas de manifestantes se congregaron en las inmediaciones del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde ambos permanecen recluidos en áreas aisladas del resto de los internos por motivos de seguridad.

De acuerdo con el corresponsal de teleSUR, en la zona se reforzó la presencia policial y los controles de acceso, con el argumento de prevenir cualquier incidente que ponga en riesgo la vida del mandatario venezolano y de su esposa.

Durante la protesta, los asistentes corearon consignas como «¡No al secuestro ilegal del presidente Maduro por parte de Trump!» y «¡No a la guerra contra Venezuela!», mientras exhibían pancartas en rechazo a la detención arbitraria y a la violación flagrante del derecho internacional.

Los manifestantes denunciaron que el secuestro del jefe de Estado venezolano forma parte de una estrategia de intervención dirigida a apropiarse de los recursos naturales del país sudamericano, en particular su petróleo y sus riquezas minerales.

Asimismo, exigieron al Gobierno estadounidense el cese inmediato de la injerencia en los asuntos internos de Venezuela y reclamaron el retorno de Nicolás Maduro a su país.

Los participantes aseguraron que mantendrán las movilizaciones y acciones de protesta mientras continúen las acciones ilegales que contravienen las normas internacionales y la soberanía de los Estados.

Está previsto que el presidente venezolano y su esposa sean trasladados a tribunales federales de Manhattan, donde se les notificarían formalmente los cargos que Estados Unidos pretende imputarles.

En ese contexto, los asistentes afirmaron que “Maduro vive en Estados Unidos” y sostuvieron que la situación deja al descubierto las verdaderas intenciones del presidente Donald Trump, a quien acusan de buscar el control de los recursos estratégicos de Venezuela bajo el pretexto de una acción judicial.