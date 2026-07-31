Llegan a Cuba equipos de paneles solares desde Argentina

La noticia la comunicó a Prensa Latina con gran alegría Alberto Mas, uno de los impulsores de la campaña “Estamos con Cuba” que apoyan más de 60 organizaciones políticas, académicas, sociales, estudiantiles, de juristas y de derechos humanos que convocaron múltiples actividades para recaudar fondos en medio de las difíciles condiciones económicas que vive hoy Argentina.

En total, el MASCuba pudo enviar 45 juegos de energía solar de 3Kw cada uno con sus respectivos paneles, convertidores y baterías que se encargará de distribuir e instalar el Ministerio de Energía y Minas. La carga arribó por el puerto de Mariel en un buque chárter.

«El flete salió mucho más costoso porque ninguna naviera quería transportar la carga», señaló.

La campaña «Estamos con Cuba» recibió aportes de todo el país recolectados en actividades culturales, actos y encuentros que motorizaron la ayuda a Cuba, plasmada en este envío.

“Sabemos que no es mucho, serán 45 familias, o consultorios médicos o círculos infantiles u otras instituciones sociales que estarán mejor dentro de las muy difíciles condiciones a las que la guerra económica del gobierno norteamericano tiene sometido al pueblo cubano que aun así resiste admirablemente”, manifestó Alberto Mas.

“Es una gota de agua, pero muchas gotas de agua se convierten en aguacero, el mundo se solidariza con la isla. Cuba no se merece tanto sufrimiento”, recalcó.

Las actividades de solidaridad en Argentina hacia Cuba no se detienen en los próximos días se realizarán conciertos, encuentros festivos, actos político-culturales y celebraciones por el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro.

En su honor se han pintado murales en vías públicas, se realizaron charlas y debates, y así continuará la campaña de argentinas y argentinos “Estamos con Cuba”. También llevaron a cabo una masiva marcha por una zona céntrica de Buenos Aires para reclamar «Abajo el bloqueo».