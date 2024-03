Libertad de Cojedes: servicios médicos de calidad y un pueblo agradecido (+Audio)

A 45 kilómetros de la capital, San Carlos, y a más de media hora de tránsito desde el centro para llegar hasta allí, ese CDI tiene una alta afluencia de pacientes que acuden a recibir los servicios de la Brigada Médica Cubana y de los expertos venezolanos quienes, juntos, han hecho un fuerte equipo de trabajo.

Así lo declaró a la prensa acreditada su Jefe, el Doctor guantanamero Jorluis Borges Galván.

Al caracterizar el municipio donde se desempeña el colectivo significó: “El municipio tiene 15 localidades, tres en extrema pobreza, que son atendidas por la dirección del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), hay trece ambulatorios, uno tributa a la Misión Barrio Adentro por la asistencia médica cubana, el territorio colinda con el municipio Rómulo Gallegos, asimismo con Santa Cruz, perteneciente al Estado de Portuguesa, y la densidad poblacional es aproximadamente de 14 mil habitantes que se atienden aquí, donde hay servicios de hospitalización, Cuerpo de Guardia, Apoyo vital, Terapia intensiva, Oftalmología, Traumatología, Rayos X y la Sala de Rehabilitación Integral con ocho servicios”.

El CDI Libertad de Cojedes es uno de los más significativos y demandados del Estado, con una de las Brigadas Médicas mayores de la región.

“Es la segunda Brigada más grande del Estado de Cojedes y segundo CDI en importancia del territorio, tenemos dos CDI, uno en la cabecera, San Carlos, la capital y este en Ricaurte, es una brigada unida, amplia, que trabaja con una sola proyección, atender con eficiencia y amor al pueblo”, puntualiza.

También el experto insistió en que la Brigada está integrada por 34 colaboradores, seis médicos de diversas especialidades, traumatólogos, intensivistas, médicos de comunidad, de igual manera el personal de enfermería, repartido en diversas áreas como hospitalización, cuerpo de guardia, apoyo vital y terapia intensiva y en el salón de operaciones también asisten como enfermeros instrumentistas.

Este es, además, un CDI quirúrgico. Allí, de conjunto con la Dirección Nacional y el Área de Salud Integral (ASIC), se hacen jornadas para operar a los pacientes que necesiten este procedimiento en beneficio de su salud.

“Trabajamos mancomunadamente con la autoridad única de salud en el Estado, el Doctor Manuel Rodríguez, quien dirige las jornadas quirúrgicas, las cuales generalmente se efectúan de forma semanal, nosotros apoyamos este esfuerzo con servicios preoperatorios a los pacientes, preparándolos para que se sometan a la operación, y posteriormente prestamos servicios de recuperación en terapia intensiva”.

Fotos de la autora

También explica: “En el proceso participamos de igual manera con nuestro personal, particularmente los enfermeros instrumentistas que apoyan a los cirujanos y un enfermero anestesista en el salón, luego damos seguimiento al paciente operado”, dijoel Doctor Borges Galván, quien aclaró que en estasjornadas, además de la población de Cojedes, también se presta servicios a los habitantes de estados aledaños como Portuguesa, Lara y Barinas.

Sobre las características de las intervenciones quirúrgicas que allí se realizan, dijo que “generalmente las operaciones que hacemos no llevan tanto riesgo quirúrgico, se pueden hacer de forma ambulatoria, el paciente puede ir a su casa después de recuperado, hacemos jornadas quirúrgicas con operaciones de ginecología, ligaduras obstétricas, cesáreas, de vesícula, otras más grandes como histerectomías, de prolapsos, y en hombres hemos operado hiperplasias prostáticas”.

En el 2023 se hicieron más de 1500 cirugías, en este 2024 hasta febrero se realizaron aproximadamente 28 y una cesárea a inicios de año, indicadores que se elevarán en el nuevo periodo. La Brigada Médica Cubana y sus colegas venezolanos laboran también de forma mancomunada para atender las patologías más recurrentes en la región.

“Se ha determinado que es una población que va camino al envejecimiento, con el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles, como Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, enfermedades cardiovasculares, estos pacientes son atendidos y fundamentalmente insistimos en la prevención, pues la mejor manera de tratarlas es prevenirlas con hábitos y estilos de vida saludables”, reitera el Doctor Jorluis.

De ahí que el CDI “Libertad de Cojedes” reciba cotidianamente un alto número de pobladores.

En los servicios de Cuerpo de Guardia se atienden más de 50 pacientes diariamente pues la institución está a 45 kilómetros de la institución más cercana de salud ubicada en la cabecera del Estado, allí se han hecho partos y se cuenta con los servicios de Rehabilitación Integral con Hidroterapia, Infrarrojo, Gimnasia, Termoterapia, Logopedia, Podología, de igual manera hay especialistas en Oftalmología, Ortopedia y Traumatología que apoyan en jornadas de salud realizadas al menos una vez a la semana.

A las comunidades llega un grupo de especialistas, de laboratorio, enfermería, traumatólogos, fisiatras, médicos de comunidad, con una labor preventiva y la captación de pacientes, todo ello con un alto nivel de satisfacción del pueblo a pesar de la escasez de recursos e insumos.

Una convicción internacionalista que se fortalece, como dice el Doctor Borges, quien nos ratifica“nosotros llegamos a Venezuela con una meta, cumplir con la tarea que nos asignen en cualquier situación, venimos como personal médico, preparado profesional y sicológicamente para asumir responsabilidades, por supuesto que hay retos, pero nuestro CDI está organizado para que haya un funcionamiento correcto, y dar al pueblo la atención sanitaria que espera de nosotros”.

Por eso diariamente hay historias de agradecimiento que jamás se olvidarán.

“Todos podemos hacer estas historias que nos estremecen, a los diez días de estar en esta institución aún no era Coordinador del CDI, y en una guardia médica a las 3 am me enfrenté a un parto, me ayudó una enfermera cubana, nunca había hecho solo un parto en Cuba, lo hicimos con todos los procedimientos y todo salió bien gracias a Dios, fue impresionante, ya nos hemos acostumbrado y forma parte de nuestra labor cotidiana; a los ocho meses de haber nacido el bebé, la señora vino a agradecerme, era un niño grande y lindo, fue algo muy agradable y emocionante, diariamente hay muchas historias anónimas que vale la pena sacar a la luz, porque es increíble el agradecimiento de este pueblo”, nos confiesa.

Son anécdotas cotidianas y enaltecedoras del CDI “Libertad de Cojedes”, donde hay servicios médicos de calidad y un pueblo agradecido.