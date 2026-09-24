Lavrov reitera apoyo de Rusia a Cuba

«Me reuní con el estimado amigo y Canciller de Rusia Serguéi Lavrov, en el marco del Segmento de Alto Nivel del 81 período de sesiones de AGNU», informó, por medio de la red social X, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez

«Intercambiamos sobre el excelente estado de los estratégicos y multifacéticos vínculos bilaterales. Abordamos la situación en Cuba como consecuencia del bloqueo recrudecido, el cerco energético y las sanciones secundarias», manifestó.

Por otra parte, la cancillería rusa informó, a través de un comunicado que, «Lavrov confirmó el apoyo inquebrantable a la justa exigencia de La Habana de cesar de inmediato y por completo el bloqueo comercial, económico, financiero y, en los últimos tiempos, también energético por parte de Estados Unidos».

Asimismo, el jefe de la diplomacia rusa instó a retirar a la Mayor de las Antillas de «la odiosa lista estadounidense de los llamados países patrocinadores del terrorismo».

Por otra parte, «condenó el carácter extraterritorial de las medidas restrictivas unilaterales impuestas contra la Isla de la Libertad».

En este sentido, indicó que durante la reunión se confirmó la intención de continuar el diálogo y la interacción «en aras de fortalecer la asociación estratégica ruso-cubana, así como de garantizar la seguridad global y regional y de conformar un orden mundial multipolar más justo, basado en el respeto a la soberanía de los Estados y a su derecho a elegir su propio camino de desarrollo», informó Prensa Latina.