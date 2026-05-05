Juristas de las Américas denuncian escalada de Trump contra Cuba

En un comunicado al que tuvo acceso Prensa Latina, la AAJ sostiene que Washington ha pasado de la intensificación de hostilidades económicas a la amenaza directa de intervención militar, en transgresión clara del derecho internacional, la Carta de la ONU y los principios que rigen las relaciones entre los Estados soberanos.

Bajo la dirección de la jurista argentina Claudia Rocca, la Asociación de expertos legales relaciona en su denuncia las acciones hostiles, medidas punitivas y amenazas constantes del mandatario norteamericano, y detalla las leyes que violan, incluidas de la Organización Mundial del Comercio y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En este contexto, resulta imperioso recordar que Estados Unidos ocupa, contra la voluntad del pueblo cubano, una porción de la oriental provincia de Guantánamo donde opera una Base Naval, por lo que la AAJ reitera su exigencia del cierre definitivo del enclave militar y devolución de ese territorio a Cuba.

Su declaración recuerda, a su vez, la histórica contribución solidaria de Cuba a la humanidad: su asistencia médica gratuita a decenas de países, su presencia en catástrofes y crisis humanitarias, su aporte en vacunas y avances científicos, y su papel en la formación de profesionales de todo el mundo, incluso durante la pandemia de COVID-19.

“La comunidad internacional tiene una deuda de reciprocidad con el pueblo cubano que hoy no puede ser ignorada”, sostiene.

Ante esta grave y peligrosa situación que atenta contra Cuba, la paz del continente y el orden internacional, la AAJ condena enérgicamente las amenazas de tomar el control militar de Cuba expresadas públicamente por el presidente Trump.

Solicita al Secretario General de la ONU, António Guterres, que en el ejercicio de sus buenos oficios exija el respeto de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y convoque de urgencia al Consejo de Seguridad ante las amenazas militares explícitas contra un Estado soberano miembro de la organización.

Exige al gobierno de Estados Unidos el cese inmediato de las amenazas de uso de la fuerza contra Cuba, el levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial que se extiende por 67 años, y el fin de todas las medidas coercitivas unilaterales y de su aplicación extraterritorial.

En ese sentido, lo convoca a que abra un diálogo que lleve a la devolución del territorio ocupado en Guantánamo y a la reparación por los daños causados al pueblo cubano.

Finalmente, insta a los Estados miembros de la ONU, y en particular a los de América Latina y el Caribe —región declarada zona de paz—, a pronunciarse con firmeza ante las amenazas militares contra Cuba y a adoptar medidas coordinadas en los organismos internacionales para preservar la soberanía de los pueblos y el principio de no intervención.