Israel y Hamás alcanzan un acuerdo de alto el fuego

El acuerdo se produce tras una semana de intensas negociaciones mediadas por Qatar, Estados Unidos y Egipto.

En principio se había acordado un borrador del pacto a principios de la semana, según dijeron funcionarios árabes, estadounidenses e israelíes a CBS News.

Según Reuters, durante la primera fase, que tendrá una duración de 42 días aproximadamente, 33 rehenes israelíes, deben ser liberados a cambio de cientos de mujeres y niños palestinos encarcelados por Israel. Además, se aumentarán las entregas de ayuda humanitaria a 600 camiones diarios.

Palestinians in the Gaza Strip, enduring Israeli attacks for 465 days, celebrate as the ceasefire agreement in Gaza approaches. pic.twitter.com/OQ4a3I2XWI