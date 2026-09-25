Intervenciones del ministro Bruno Rodríguez Parrilla en la ONU

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Amenazas Existenciales que Plantea el Aumento del Nivel del Mar

Intervención del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, en la Reunión de Alto Nivel para Abordar las Amenazas Existenciales que Plantea el Aumento del Nivel del Mar. Asamblea General, 81.° período de sesiones. Nueva York, 24 de septiembre de 2026.

Señora Presidenta:

El sistema multilateral construido para responder al desafío del cambio climático continúa adoleciendo de una crisis en la implementación de los compromisos y acuerdos suscritos, principalmente en el área de las finanzas climáticas.

Nos preocupa la tendencia negativa en la movilización y provisión de finanzas climáticas por parte de los países desarrollados, así como de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Los países industrializados son los principales responsables del cambio climático y debían pagar la deuda climática.

En el caso de Cuba, nuestros científicos proyectan un aumento considerable del nivel del mar para finales de siglo, que afectaría gravemente 122 asentamientos humanos en el año 2050 y 136, en el año 2100.

Nuestra capacidad de respuesta se ve continuamente limitada por el reforzamiento sin precedentes del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra mi país, incluido un criminal cerco energético que constituye un acto de genocidio y de castigo colectivo. Es la combinación siniestra de una amenaza natural y de una política deliberadamente diseñada para provocar sufrimientos y daños humanitarios.

No se puede combatir el cambio climático mientras se entronizan estas políticas. Para contener el cambio climático es necesario cambiar el orden mundial.

o se le puede detener mientras crece la carrera armamentista, languidecen los recursos financieros y tecnológicos para quienes más lo necesitan. Actuemos con mayor solidaridad, cooperación internacional, justicia climática y aseguremos el acceso real al desarrollo para los países del sur global.

Muchas gracias

Reunión de Cancilleres de la Conferencia Iberoamericana

Intervención del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, en la Reunión de Cancilleres de la Conferencia Iberoamericana en el Segmento de Alto Nivel de la 81 AGNU. 24 de septiembre.

Excelentísimo Señor José Manuel Albares

Excelentísimo Señor Andrés Allamand

Distinguidos ministros, jefes de delegaciones e invitados:

Me complace extender nuestro reconocimiento a la Secretaría Pro Témpore de España y a la Secretaría General Iberoamericana por su activismo.

La Conferencia Iberoamericana en sus 35 años de existencia se ha consolidado como un espacio de cooperación avalado por múltiples programas, iniciativas y proyectos.

En la actual y difícil coyuntura internacional, adquiere mayor relevancia el fortalecimiento de la vocación de avenencia y consenso y el compromiso real con la cooperación en condiciones de igualdad y sobre la base del respeto a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional como base para hacer realidad todas las iniciativas que nos proponemos.

Confiamos en que la XXX Cumbre Iberoamericana pueda desarrollarse en un ambiente de fraternidad, que considere los intereses de todos y las posiciones de consenso histórico de la Comunidad.

Esperamos que en la Cumbre de Madrid vuelva a patentizarse el rechazo histórico de los países de la Comunidad al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos, incluido un cerco energético equivalente a un bloqueo naval, con un impacto devastador sobre la economía y graves consecuencias humanitarias para toda la población cubana, en un acto que constituye un castigo colectivo.

Se somete al pueblo cubano, a través de acciones inéditas y de extremo carácter extraterritorial, a sufrimientos y daños humanitarios graves. Con la aplicación de medidas secundarias, el gobierno de Estados Unidos pretende obligar a todos los Estados a participar, en contra de su voluntad, en sus políticas atroces contra Cuba. Esta práctica, constituye un ataque contra las prerrogativas soberanas de los Estados.

Aprovecho la ocasión para agradecer a los países de la Comunidad por su postura de rechazo a tales acciones y a los que han hecho llegar su solidaridad a nuestro pueblo en esta difícil circunstancia.

Cuba saldrá adelante, pese a los grandes retos que sorteamos. Mantendremos nuestro compromiso con la Conferencia, especialmente en su amplia red de programas de cooperación que debemos preservar en función del bienestar de nuestros pueblos.

Felicito y deseo éxitos a la próxima Secretaría Pro Témpore de la Conferencia por parte de la República de Honduras y me complace dar la bienvenida a los nuevos miembros asociados y consultivos.

Muchas gracias