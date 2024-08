Importantes acuerdos para proteger a Venezuela en Segunda Sesión Conjunta del Consejo de Defensa de la nación y del Consejo de Estado (+Audio)

Ante el intento de golpe de estado ciberfascista y los hechos violentos producidos en la nación bolivariana después de los comicios del pasado 28 de julio, dirigidos y financiados por la ultraderecha nacional e internacional, la importante reunión tomó, entre otros acuerdos fundamentales, la creación de una Comisión Nacional e Internacional contra el fascismo, el odio y la violencia que permita hacer un estudio integral de la forma en que se manipula la opinión pública en redes sociales y desde los medios de comunicación para llevar a las sociedades a estados de conmoción, justificar los golpes de estado e intervenciones.

Asimismo, se propuso la conformación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad que permita atender este tema y fortalecer las plataformas tecnológicas del país, ante los constantes ataques cibernéticos que reciben la mayoría de las instituciones de la República.

Maduro reflexionó sobre las graves consecuencias del auge del neoliberalismo y del fascismo que intentan hoy por todas las vías, la desaparición de proyectos sociales revolucionarios que apuestan por un mundo multipolar.

“Aquí en Venezuela el proyecto fascista, neonazi, de odio, venganza, violencia que nos ha querido llevar a una situación de guerra civil, de enfrentamiento, intervención extranjera, golpe de estado, división entre los venezolanos, todo ello es la expresión del proyecto neocolonial y fascista que en el mundo las élites pretenden imponer”, puntualizó.

Venezuela está en el centro de la mirada de las élites mundiales, destacó el mandatario bolivariano.

Más adelante ratificó: “Venezuela es la joya de la corona, pero también es la vanguardia en la lucha de esta etapa contra el fascismo, las corrientes neonazis, y contra los intentos de imponer un nuevo colonialismo, yo le digo a nuestro pueblo: aquí las alternativas son claras, colonialismo, esclavismo o independencia y libertad, intervencionismo, guerra o paz y soberanía”

TARECK WILLIAN SAAB: INVESTIGACIONES SOBRE ACCIONES CRIMINALES Y TERRORISTAS

En la jornada de trabajo se recibió un informe del Fiscal General Fiscal Tareck Willian Saab, Presidente del Consejo Moral Republicano sobre las investigaciones en torno a las acciones criminales y terroristas después del 28 de julio.

Precisó que se realizaron 686 experticias y diligencias de investigación, criminalísticas y forenses, con la revisión de todos los videos publicados en esos días con muestras de violencia, además de fotografías y testimonios, que prueban los crímenes de odio provocados por los grupos llamados Comanditos, los cuales ocasionaron, (por una posición política), la muerte de 25 personas y 192 heridos, en el empeño de exterminar al chavismo.

La mayoría están convictos y confesos, mientras que se ha ordenado la aprehensión contra otros autores intelectuales y materiales, algunos prófugos en estos momentos, y acusados entre otros delitos de homicidio con alevosía, porte ilícito de armas de fuego, asociación para delinquir y terrorismo, mientras el pueblo espera justicia, aseveró.

CIBERATAQUES CONTRA VENEZUELA

También Gabriela Jiménez, Ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología se refirió a los ataques cibernéticos contra dominios nacionales y plataformas de la República, que aun continúan, y que afectaron más de 25 instituciones y 40 en proceso de investigación, entre ellos, los servicios de la Presidencia, Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, las empresas de telecomunicaciones, PDVSA, Ministerios, empresas privadas, con más de 30 millones de ataques por minuto, que incluyeron entre otros, negación de servicios, desfiguración de páginas y portales, falsificación de enlaces, y colapso de servidores.

Indicó que los ciberataques al servicio de internet han sido del tipo de negación en un 65 por ciento, y fueron afectados los servidores y enlaces internacionales, 25 instituciones del Gobierno nacional y las plataformas del Estado venezolano, hecho ocurrido desde el pasado 28 de julio en las elecciones presidenciales del presente año.

La vicepresidenta sectorial para la Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, dijo que hubo hasta cinco tipos de ciberataques contra las plataformas. “Los ataques cibernéticos han sido direccionados en las diferentes plataformas de la República, las cuales prestan servicios vitales para la cotidianidad de nuestro pueblo venezolano”, expresó.

Ante estos hechos, el mandatario nacional resaltó que “todas las instituciones del país deben liberarse y vacunarse contra la guerra cibernética. Cada coyuntura nos va dejando un conjunto de aprendizajes”.

DELCY RODRÍGUEZ: INFORME DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO DE ABORDAJES DE LAS VÍCTIMAS

La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció este lunes una serie de declaraciones sobre la Comisión de Estudio de Abordajes de las Víctimas por ejecución del plan violento post-electoral, el cual se desarrolló desde el 29 de julio hasta el 2 de agosto del presente año.

La alta funcionaria desglosó un conjunto de violaciones a derechos fundamentales, como los que defienden la vida, la integridad personal, propiedad privada y la diversidad humana. Asimismo, señaló que por estos hechos violentos 25 personas fueron asesinadas.

El 59 % de los fallecidos corresponden al grupo etario de entre 15 y 29 años. Con respecto a la distribución geográfica de víctimas letales, la mayoría fueron en el Distrito Capital y en Aragua; aunque también hubo fallecidos en Carabobo; Miranda; así como Táchira, Yaracuy, Zulia y Bolívar.

Por otra parte, el 71 % de las víctimas fatales se registró durante el lunes 29 de julio.

La Vicepresidenta Rodríguez contabilizó un total de 494 agresiones contra bienes públicos y privados, entre ellos, centros educativos, centros de salud, medios de transporte, instalaciones de cuerpos de seguridad, así como edificios gubernamentales que incluyeron al propio Palacio de Miraflores.

JORGE RODRIGUEZ: LA GUERRA COGNITIVA DEL SIGLO XXI CONTRA VENEZUELA, LA DICTADURA DE LAS REDES SOCIALES

Entretanto, Jorge Rodríguez Presidente de la Asamblea Nacional se refirió a los impactos de la guerra cognitiva del siglo 21 provocada por las redes sociales y los medios, mientras se fomenta la espiral del silencio, ocultando las verdades del país, todo lo cual tiene graves impactos sicológicos en la población.

El Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, declaró que el ente legislativo se dedicará a aprobar un paquete de leyes antifascistas solicitadas por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para aplicar castigos correspondientes a personas responsables de propagar ideologías fascistas, así como la incitación y ejecución de crímenes de odio.

“Vamos a dedicarnos a la tarea de aprobar un paquete de leyes que usted ha solicitado, para poder cuidar a nuestra población del odio, del terrorismo y de la difusión de ideas fascistas y de ideas de odio”, señaló.

Por otra parte, consideró que los venezolanos se encuentran en una posición vulnerable en redes sociales, donde aparecen mensajes que demonizan al Gobierno Bolivariano en sus esfuerzos por culminar su derrocamiento.

“Es una verdadera dictadura, corremos un riesgo grande de que la humanidad sucumba ante una dictadura planetaria donde tres personas decidan sobre las mentes de miles de millones de personas“, aseveró Rodríguez.

Igualmente, afirmó que los dueños de redes sociales desacreditan la existencia de víctimas por la violencia post-electoral que dominó a Venezuela entre el 29 de julio y el 2 de agosto del presente año.

“Las víctimas no existen, no fueron humanos que fueron vilmente torturados y asesinados. No es lo que le importa a Elon Musk exponer, lo que le importa a Machado exponer, lo que le importa a Edmundo González exponer”, reveló.

Luego de escuchar los informes, el Presidente reiteró que hoy ha resurgido el fascismo y el neonazismo, y enfatizó que esta es una lucha de David contra Goliat, que se vencerá con la fuerza de Dios y del pueblo,.

Además, denunció el hiperpoder tecnológico y multimillonario estadounidense, que ha propiciado ataques cibernéticos, políticos, mediáticos, sicológicos, diplomáticos, donde también está la mano del zar de las redes sociales Elon Musk, hijo del apartheid y la ideología nazi, apuntó.

Ante todo ello, urge tomar medidas urgentes, enfatizó Maduro.

“Pido que se materialice la creación Comisión Nacional e Internacional contra el fascismo, el odio y la violencia (…)para llevar a las sociedades a estados de conmoción, justificar los golpes de estado intervenciones y desestabilización de importantes países que juegan un papel primordial en el surgimiento del mundo multipolar, convocaremos a una plenaria con invitados nacionales e internacionales, y que Venezuela reciba asesoría en su lucha justa contra el fascismo, por el derecho a la paz, al futuro y a la tranquilidad”.

En ese sentido añadió: “Y pedir que se haga un gran esfuerzo por vencer la censura, el veto y el vaneo internacional contra Venezuela, la batalla nacional por la paz la estamos ganado, vamos a consolidarla todos los días, mejorando, cambiando, renovando, articulando con la gente, respondiendo a la gente en todas las instancias, pero tenemos una gran reto, ganar la batalla por la verdad de Venezuela en el mundo”.

Al cierre, ya el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó el Decreto Presidencial para la creación de la unidad de ciberdefensa en Venezuela.

“Firmo decreto para ordenar desde ya la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad de Venezuela, para enfrentar los ataques cibernéticos, proteger los sistemas tecnológicos de Venezuela, y garantizar la liberación de todos los sistemas de mando del país”, concluyó.