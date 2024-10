Gran Marcha en Caracas por aniversario 532 de la Resistencia Indígena (+Audio)

Luego de la gigantesca marcha, los participantes llegaron a Plaza Venezuela, ante el Monumento erigido a los ancestros, donde se encuentran estatuas de los caciques Urimare, Guaicaipuro y Tiuna, con sus lanzas en mano, como muestra de la lucha contra la dominación española.

Allí el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió a través de un contacto telefónico en vivo, un mensaje de solidaridad y apoyo para los presentes en una fecha tan especial.

“Que viva el Día de la Resistencia Indígena, que viva la Patria india, somos un pueblo combatiente y tenemos una sola marcha, 532 años marchando hacia el proceso de descolonización; ellos los apellidos, (en referencia a la ultraderecha nacional), los imperios, son herederos del colonialismo, del esclavismo y de todas las formas de discriminación y crimen”, declaró el jefe de Estado.

Maduro cuestionó que el Reino de España y otros gobiernos entreguistas, incluso de nuestro continente, celebren el 12 de octubre como una fecha nacional, cuando en realidad la efeméride marca el inicio de uno de los genocidios más grandes que conoce la humanidad, desde que los conquistadores llegaron a estas tierras del sur.

“Lo que hicieron fue robar y asesinar a las poblaciones de América”, señaló.

Más adelante enfatizó: “Ahora dicen que es el Día de la Hispanidad y que nosotros somos hispanos, que nos llaman Hispanoamérica”, pero reafirmó que “somos Nuestra América rebelde, la América de la resistencia, que no se equivoquen”.

Además, puntualizó que “cuando decimos que el fascismo es heredero y expresión directa del colonialismo, estamos diciendo una gran verdad histórica, los fascistas de hoy son los herederos y herederas de lo peor de la historia de la humanidad”, aseveró.

Seguidamente, consideró: “nosotros somos los herederos de la resistencia más noble y hermosa, los herederos de Guaicaipuro, el gran cacique que representa nuestra dignidad”.

“Aquí estamos los hijos de los comecandela que los enfrentaron, que no se arrodillaron y que no se sometieron, somos una mezcla perfecta de la diversidad, una demostración de que las fuerzas populares indígenas, afro, revolucionarias seguimos en la calle porque las calles son del pueblo y no de la oligarquía”, expresó.

El mandatario bolivariano enalteció el legado de los rebeldes indígenas que lucharon por la libertad, y recordó que el Comandante Hugo Chávez fue el principal defensor de la causa indígena en Venezuela, con la aprobación de políticas públicas y acápites sobre el tema en la Constitución y las leyes del país.

También llamó a consolidar un instituto que rescate todas las lenguas indígenas originarias, y consolidar planes de vivienda, salud y educación en esas comunidades.

Aseguró que la resistencia de 532 años de los pueblos originarios, se une a la resistencia de los pueblos de Palestina, Líbano y Siria, que hoy resisten contra los mismos poderes colonizadores.

Durante la concentración, el Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció que “los genocidas españoles vinieron a sembrar muerte, miseria, violencia y odio”. Entretanto, mostró afiches colgados en las calles de España, que refieren a los conquistadores como “héroes y santos”.

Recordó que previo a la llegada de los invasores hispánicos, vivían más de 100 millones de indígenas, a los cuales caracterizó como «avanzadas civilizaciones y formas sociales de organización» que fueron destruidas.

Enfatizó que a la llegada de los españoles “algunos antropólogos establecen la cifra en 150 millones de habitantes americanos. Menos de 50 años después habían exterminado al 90 % de la población americana, por la violencia y las enfermedades, lo que generó el genocidio más grande que haya conocido la historia de la humanidad”.

Asimismo, la diputada y Presidenta del Parlamento Indígena y Afrodescendiente de América del Grupo Parlamentario de Venezuela, Karelia Aray, dio lectura a la Resolución aprobada por la Asamblea Nacional en rechazo a la injerencia extranjera, y en respuesta a la reciente decisión injerencista adoptada en el Congreso de diputados del Reino de España que reconoció al opositor ultraderechista Edmundo González como Presidente, en desconocimiento a la victoria popular de Nicolás Maduro Moros en los comicios electorales de la nación bolivariana.

Entre las decisiones del acuerdo del Parlamento venezolano figuran:

Rechazar categóricamente la nefasta resolución por la derecha fascista del Congreso de los Diputados de España, así como a exhortarle a respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió a Nicolás Maduro como presidente reelecto.

También insta al Ejecutivo Nacional para que evalúe en un tiempo preventorio, la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España, por las injerencias causadas por el Congreso de los Diputados.

De igual manera, en representación de los pueblos afrodescendientes, Nora Delgado alertó al Gobierno de Estados Unidos de no atreverse a pisar suelo venezolano y recordó que por este pueblo corre sangre indígena, africana, bolivariana y chavista.

El Presidente Maduro reafirmó que Venezuela seguirá venciendo “Preparémonos para seguir siendo luz del mundo, seguir andando los caminos de la victoria, para ser vanguardia de las causas justas, el presente es de lucha, el futuro nos pertenece”, dijo.

Este sábado más de 200 ciudades realizaron movilizaciones de solidaridad con Venezuela.