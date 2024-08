Gran marcha de abuelas y abuelos en respaldo a Nicolás Maduro (+Audio)

Como ya se ha hecho habitual, cada tarde y hasta la noche, diferentes sectores del país llegan hasta el Palacio de Miraflores, en una muestra de movilización y unidad.

“Tenemos a Venezuela en paz, nadie podrá acabar con la paz de nuestra Venezuela amada, vamos consolidando cada día la victoria de la paz, de la estabilidad, la tranquilidad para trabajar por un horizonte bendecido, milagroso, de trabajo, prosperidad, me alegra que se hayan movilizado, la mayor garantía de la paz y democracia que tiene Venezuela es el pueblo movilizado, organizado, empoderado, las calles son del pueblo, no de la oligarquía, no de los terroristas, no de los fascistas, las calles son del pueblo”, enfatizó.

Recordó la gloria de Simón Bolívar en el Bicentenario de la Batalla de Junín liderada por el Libertador, hecho que rompió el espinazo de la dominación española, lo cual condujo a la victoria del Ejército independentista en Ayacucho y a la definitiva liberación de Sudamérica, luego de 300 años de colonialismo.

En el orden social adelantó el Programa Abuelas y Abuelos de la Patria, para atender a los adultos mayores, como otra prioridad de su gobierno.

En ese sentido dijo: “Ya tenemos todos los materiales de la Misión Sonrisa, Misión Milagro, las prótesis auditivas y he dado la orden para que se acelere la jornada de la Gran Misión Abuelos y Abuelos de la Patria”.

Una vez más criticó el papel denigrante de las redes sociales en la organización de un golpe de estado fascista con ataques, amenazas de muerte e instigación a la violencia, actos ordenados por la ultraderecha nacional e internacional, los cuales no quedarán impunes, insistió el mandatario.

A la vez, explicó toda la batalla legal que tiene lugar en estos días cuando los ex candidatos, los Partidos y todos los entes involucrados concurren al Tribunal Supremo de Justicia para esclarecer cada detalle de los comicios.

A los opositores los convocó a borrar el odio de sus corazones.

“A los que odian les pido que, por lo menos, quieran a Venezuela, no le hagan daño a Venezuela, quieran a su familia, su comunidad, para que las calles estén en paz, para que la economía prospere, profundicemos en el amor, en el trabajo, la perseverancia, la defensa de la paz, les agradezco que hayan venido con esa sonrisa, la sonrisa y ánimo de ustedes es mi fuerza, mi ánimo, aquí vamos para lo bueno, para la victoria, aquí nadie se rinde”, concluyó Maduro ante la multitudinaria concentración de personas de la Tercera Edad.