Gobierno Bolivariano anuncia liberación de venezolanos y extranjeros

Caracas- El Gobierno Bolivariano, en coordinación con las instituciones del Estado, informó la decisión de poner en libertad a un número importante de personas, tanto venezolanas como extranjeras, como parte de un gesto unilateral que apunta a lograr que el país continúe su vida pacífica y productiva.

«A los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todas y todos debemos hacer para la unión nacional y para la convivencia pacífica, el Gobierno Bolivariano, junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas, venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento», anunció este jueves el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez.

Al respecto, precisó que tal decisión responde a una sugerencia del trabajo realizado por el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz de Venezuela, «para afianzar la decisión inquebrantable de consolidar la paz en la República y la convivencia pacífica de todas y todos, sin distingo de tinte político, religioso, económico o social».

«Considérese este gesto del Gobierno Bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad», dijo Rodríguez, quien también preside la Comisión para Liberación del presidente de la República, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

Al ofrecer declaraciones ante representantes de los medios, el parlamentario expresó su agradecimiento a quienes «siempre han estado al lado del pueblo de Venezuela para defender el derecho que tenemos a la vida plena, a la autodeterminación a la independencia y a la paz», haciendo mención especial al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente Luis Lula Da Silva, al Gobierno del Reino de Qatar y a las instituciones del Estado que de manera presta atendieron al llamado del Gobierno Bolivariano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Por otra parte, Jorge Rodríguez aclaró que el Gobierno Nacional no mantiene conversaciones con ningún sector extremista, pues son la negación de la política, sino con las instituciones, partidos y organizaciones que respetan lo establecido en la Constitución de la República.