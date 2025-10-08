Gaza (+Audio)

Lo lleva seguramente a uno de los tantos centros asistenciales bombardeados una y otra vez por el sionismo, con salas, quirófanos, áreas de emergencia lacerados, erigidos sobre la ruina que ha quedado de la otrora hermosa ciudad mediterránea.

El señor luce cansado, su padre, muy enfermo.

Y no es esta una imagen de ficción, sino una de las fotos más icónicas y dolorosas que han circulado en las agencias internacionales para graficar sus noticias de la Guerra en la Franja de Gaza, conflicto que hoy llega a los dos años.

Han pasado 24 meses de este nuevo holocausto. El saldo , la muerte de miles de Palestinos, y la destrucción irreversible de una hermosa urbe, donde recientes delirios imperiales pretendieron fundar la Riviera de Oriente Medio.

Pero las fotos de Gaza no cuentan solo la historia de hombres de mediana edad que impulsan el sillón de su padre enfermo, narran otras dolorosas escenas, como la de niños que luchan a diario por alimentos en los contradictoriamente llamados puntos de ayuda, donde los militares israelíes disparan muchas veces hasta por diversión a quienes acuden.

Las fotos, los vídeos del conflicto han llegado incluso a captar a pequeños que corren detrás de camiones que llevan agua, a madres que lloran a sus hijos, a los desplazamientos continuos de los Palestinos, a su retorno en las treguas.

Gaza ha sido en los últimos dos años la tristeza y vergüenza del mundo,y de organizaciones pálidas como Naciones Unidas. También ha devenido polvorín de Oriente Medio, ha sido primera ficha de un efecto dominó de sucesivas guerras en esa región del mundo, donde la Paz se torna una utopía.

Por cierto, las fotos de políticos que en una sala confortable se dan la mano y alegan negociar una paz que nunca llega también cuentan la historia de la guerra en Gaza, tal vez el conflicto armado que atesore el mayor número de intentos, fallidos, de cese al fuego.

Pero lamentablemente la saga de la Franja aún carece de una última foto, donde no quepan las bombas y los tanques, y sí la vuelta a la vida de una ciudad donde la muerte, impunemente, acosa todos los días.