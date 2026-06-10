Fortalecen Cuba y Francia vínculos bilaterales

Durante su programa, Pérez-Oliva sostuvo una reunión con el Ministro delegado a cargo del Comercio Exterior y la Atractividad, Nicolas Forissier. En el encuentro, las partes dialogaron sobre los temas de la agenda bilateral y ratificaron la voluntad común de continuar desarrollándolos.

Asimismo, el Viceprimer Ministro ofreció una actualización de la economía cubana y el complejo escenario actual, a partir del recrudecimiento del bloqueo y las medidas de asfixia económica de Estados Unidos contra Cuba, al tiempo que agradeció la histórica posición de Francia de condena a esta política injusta e ilegal.

El programa incluyó además un encuentro con la Misión Estatal de Cuba en Francia.

La estancia del representante cubano posibilitó examinar temas de interés común y las vías para ampliar los vínculos existentes entre los dos países, que el próximo 11 de junio arriba al 124 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba.

La delegación cubana estuvo integrada además por el Embajador de Cuba en Francia, Otto Vaillant Frías, directivos del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y la Cancillería cubana.