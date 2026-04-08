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Felicitó Díaz-Canel a Tô Lâm por elección presidencial en Vietnam
“Ratificamos la voluntad y el firme compromiso de continuar impulsando las históricas y especiales relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación que unen a nuestros países”, dijo Díaz-Canel en el mensaje por la elección de Tô Lâm como presidente de la República Socialista de Vietnam. Foto: ACN.

Felicitó Díaz-Canel a To Lam por elección presidencial en Vietnam

Tomado de Cubadebate

Miércoles, 08 Abril 2026 15:47

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, felicitó desde sus redes sociales a To Lam por su elección como presidente de la República Socialista de Vietnam.

“Trasladamos nuestras más sinceras felicitaciones al compañero To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, por su elección como presidente de la hermana República Socialista de Vietnam”, escribió Díaz-Canel en un mensaje publicado en su cuenta oficial.

El mandatario cubano ratificó en el mismo texto “la voluntad y el firme compromiso de continuar impulsando las históricas y especiales relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación que unen a nuestros países”.

To Lam ejerce actualmente las dos máximas responsabilidades del sistema político vietnamita. Es secretario general del Partido Comunista de Vietnam, cargo que asumió en julio de 2024, y presidente de la República Socialista de Vietnam, electo por la Asamblea Nacional el 7 de abril de 2026 para el período 2026–2031.

Su trayectoria se consolidó en el ámbito de la seguridad, donde fue ministro de Seguridad Pública entre 2016 y 2024, desempeñando un papel clave en el control interno y la estabilidad institucional de Vietnam.