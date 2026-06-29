Escalan a mil 450 los muertos por doble sismos en Venezuela

El legislador precisó que los lesionados se reportaron en los hospitales de La Guaira, la región más afectada luego de los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud, y en los nosocomios de los siete estados impactados por el fenómeno natural que calificó de la “más brutal catástrofe natural” en la historia de la nación.

Añadió que como resultado de la devastación 12 mil 721 personas fueron damnificadas, 774 edificios resultaron afectados o colapsados, de ellos 189 destruidos en su totalidad y 585 con perjuicios parciales, así como 38 hospitales sufrieron daños, que “rápidamente estamos reparando”, acotó.

Entre las cifras del desastre mencionó también averías en 44 centros comerciales y mil 645 estructuras de otra índole como puentes y carreteras, entre otros, para un total de dos mil 501 infraestructuras afectadas.

Rodríguez señaló que después de los dos sismos atendieron a 73 mil 937 familias, distribuyeron siete millones 225 mil kilogramos de alimentos, además de repartir en forma directa 20 mil bolsas de comida, sobre todo en La Guaira, y servido 222 mil 147 platos de comida caliente.

Desde el punto de vista médico, detalló que trasladaron a Caracas 527 personas heridas o afectadas para ser atendidas en sus hospitales o clínicas privadas, en tanto otras cuatro mil 200 recibieron asistencia médica y siete mil 168 pasaron por los triajes (urgencias).

Estos últimos en sanatorios de Valencia (Carabobo), Distrito Capital, Maracay (Aragua) y en los hospitales de campaña instalados en La Guaira, para un total de 12 mil 49 ciudadanos atendidos desde el punto de vista médico, remarcó.

Sobre las brigadas internacionales que llegaron al país en solidaridad, el parlamentario indicó que aumentó su número a dos mil 624 rescatistas, 137 caninos, 49 vehículos de apoyo y 84,4 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos médicos quirúrgicos.

“A todos los hemos recibido con agradecimiento y con los brazos abiertos, sin hacer ningún tipo de distinción”, afirmó, y apuntó que todo aquel que propone brindar ayuda “le decimos que sí de inmediato” porque “no estanos atendiendo ningún tipo de consideración de índole político, geográfico, nada”, apostilló.

Resaltó el proceso de voluntarios en el Poliedro de Caracas con siete mil 866 inscriptos que “ha venido marchando de manera casi perfecta” y puso orden a la ingente necesidad de los venezolanos de ayudar al prójimo.

Rodríguez anunció la puesta a disposición de la ciudadanía de la línea telefónica 0-800 ayuda 01 para atender las afectaciones sicológicas como cuadros de ansiedad, duelo, tristeza y quienes llamen podrán recibir la atención especializada de psicólogos y siquiatras.

Asimismo, informó sobre la habilitación de la página web: https://www.localizapacientes.com que servirá como instrumento para localizar a desaparecidos que se encuentren en alguna institución de salud, en cualquier parte del país.