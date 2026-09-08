Envió Díaz-Canel mensaje a Fiesta de Avante

Por su importancia, reproducimos íntegramente su alocución, tomada de la web de Presidencia.

Mensaje a la 50 edición de la Fiesta de Avante

Estimado Paulo Raimundo, secretario general del Partido Comunista Portugués:

Estimados militantes del PCP, de la Juventud Comunista Portuguesa, invitados y participantes en la edición 50 de la Fiesta de Avante:

Queridos amigos portugueses:

Desde la Cuba bloqueada que resiste los intentos genocidas de asfixiar a la Revolución, sin renunciar a la construcción socialista, los felicito y les envío un abrazo agradecido, en nombre de nuestro Partido Comunista y del heroico pueblo cubano.

Gracias, mil veces gracias, por las históricas y sostenidas muestras de solidaridad con nuestro país, particularmente en las difíciles circunstancias actuales, cuando estamos enfrentando una criminal escalada de la permanente agresión del gobierno de los Estados Unidos, el mismo imperio que de forma arbitraria, mendaz y políticamente manipulada, ha definido a la pequeña, pacífica y solidaria República de Cuba, como una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad nacional.

El acompañamiento del Partido Comunista Portugués a nuestro pueblo, al PCC y a la Revolución, sus declaraciones de apoyo, las iniciativas en favor de Cuba y en contra del criminal bloqueo económico, comercial, financiero y del cerco energético que nos impone el imperialismo yanqui, forman parte de una firme e indisoluble relación de hermandad que nos honra.

Hoy Cuba resiste heroicamente una arremetida imperial que podemos calificar de genocidio silencioso. El pueblo cubano sufre a diario las carencias y dificultades de un recrudecimiento del bloqueo yanqui que no tiene precedentes y que afectan sensiblemente sectores claves del desarrollo como la generación eléctrica, el turismo y la producción de alimentos, dañando de forma directa conquistas esenciales como la salud y la educación.

Quisiera compartir con ustedes, brevemente, algunos datos que ilustran esta difícil situación: cada día se dejan de aprovechar mil 400 MW de capacidad instalada en grupos electrógenos, por falta de combustibles, un déficit que se traduce en apagones de más de 20 horas.

Más de 98 mil 500 cirugías programadas (12 mil de ellas pediátricas) no han podido realizarse por falta de recursos y energía en los quirófanos; a 34 mil embarazadas no se les han podido realizar las indispensables ecografías prenatales y 67 mil niños no tienen actualizado sus esquemas de inmunización, indicadores ambos en los que históricamente Cuba ha estado a la vanguardia a nivel mundial.

Bajo presiones y amenazas norteamericanas, incompatibles con la libertad de comercio, se han retirado del país varias empresas y navieras. Como consecuencia de la persecución a nuestras importaciones, más de 7 mil contenedores con cargas indispensables para sectores vitales, están retenidos en puertos de países del Caribe y ninguna de las compañías que se mueven en el área se atreve a desafiar la prohibición imperial.

Las dos órdenes ejecutivas del 29 de enero y del 1 de mayo, han elevado el intento de asfixia económica contra el país a niveles nunca antes vistos, debido a la aplicación de las llamadas “sanciones secundarias” de marcado carácter extraterritorial, que afectan la presencia de empresas extranjeras en sectores estratégicos para el desarrollo del país.

Es por ello que, en el espacio europeo, urge continuar defendiendo la aplicación del Estatuto de Bloqueo, legislación establecida desde el año 1996, precisamente para enfrentar la extraterritorialidad de esas unilaterales políticas. Les hago un llamado a promover, en todos los escenarios posibles, la aplicación de esta ley que ofrece las garantías y la protección que necesitan las contrapartes, tanto portuguesas como de toda Europa, para continuar desarrollando proyectos económicos de impacto en nuestro país.

Queridas compañeras y compañeros:

A pesar de la pretensión genocida del imperio, ¡Cuba no se rinde! Y voy a resumirles esa decisión en un solo dato: este año se graduaron en el país 30 mil 185 jóvenes universitarios, preparados y listos para contribuir con sus conocimientos y esfuerzos a la Revolución; de ellos 735 provienen de 62 países, incluyendo médicos palestinos y estadounidenses.

Otras pruebas de la resiliencia ejemplar del pueblo cubano no podrían resumirse en las cortas palabras de un saludo, sólo en cada día de existencia de nuestra Revolución contra los designios de quien hoy se comporta como dueño del mundo y amenaza con devolver a la Humanidad a sus períodos más oscuros.

Hemos alertado y expresado en múltiples escenarios sobre los peligros que entraña para Cuba y para la región esta escalada estadounidense y la amenaza creciente y abierta de una agresión militar directa, lo que constituiría una violación de la Carta de las Naciones Unidas, del Derecho Internacional y de los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Cuba es un país de paz, que en ninguna medida representa amenaza alguna para esa superpotencia nuclear, pero si se atrevieran a invadirnos, les garantizo que ¡defenderemos nuestra tierra hasta la última gota de sangre!

Hoy más que nunca es necesario que alcen sus voces por Cuba, por la defensa de nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestro legítimo derecho a la libre determinación y al desarrollo.

El líder de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuyo centenario sé que también celebrarán en esta Fiesta, dejó claramente dicho en 1961: “Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí, lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba”.

¡Vivan nuestros partidos comunistas y vivan nuestros heroicos pueblos!

¡Abajo el imperialismo yanqui!

¡Patria o Muerte!

¡Venceremos!