Enjoy Travel Group trae fuerte presencia mexicana a Cuba

Dicha reunión ocurre desde hoy y hasta el 20 de septiembre en Cayo Santa María, un escenario privilegiado del centro de este archipiélago.

Indica el comunicado de este lunes de Enjoy que su oficina en México movilizó una importante delegación de 130 agencias de viajes y turoperadores para participar en la feria.

Este encuentro servirá para impulsar el crecimiento del turismo hacia Cuba y la región, comentaron.

Los profesionales del turismo aprovecharán este espacio para actualizarse sobre los productos y servicios del destino, fortalecer lazos comerciales y explorar nuevas oportunidades que contribuyan al desarrollo del sector turístico.

Enjoy Travel Group y Viajes Bojórquez agradecieron especialmente a las cadenas hoteleras radicadas en Cuba, así como a las aerolíneas Viva Aerobús y Magni Charters, que hicieron posible el traslado de los participantes desde diversas ciudades mexicanas.

En Cuba, los participantes son recibidos por un equipo de profesionales altamente calificados que se ocupan de brindar asistencia durante toda la estancia en el destino, incluyendo los traslados hacia la feria y el acompañamiento en cada etapa del programa.

La Directora Comercial de Enjoy Travel Group en México, Norma Alejandro, señaló al respecto que para su compañía, el país azteca es fundamental en el sentido de impulsar el multidestino, fortalecer los lazos comerciales en la región y fidelizar a las agencias, creando un ecosistema sostenido del turismo.

Por su parte, el CEO o director ejecutivo de Viajes Bojórquez, Armando Bojórquez, dijo que en su compañía reafirman la apuesta por el destino cubano, convencidos de que esta nación seguirá siendo punto clave para la emisión de turismo mexicano.

La presencia mexicana en esta nueva edición de Destinos Gaviota confirma la importancia del mercado para Cuba y refuerza los lazos de cooperación turística entre ambos países, concluye el mensaje de Enjoy Travel Group.