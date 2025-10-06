Encuentro de solidaridad con Cuba en provincia dominicana La Vega

El intercambio tuvo lugar en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en esa localidad del centro del país, y contó con la participación de la alcaldesa Amparo Custodio y del director del centro universitario, Cristian González, según comunicó el Consulado de Cuba en República Dominicana a través de sus redes sociales.

Acompañaron al titular cubano el embajador de Cuba, Ángel Arzuaga, miembros de la Misión Estatal y varios invitados, entre ellos el escritor e historiador Eliades Acosta, cubano residente en esta nación caribeña.

Durante el encuentro, los participantes destacaron el legado del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, en ocasión del centenario de su natalicio, y reflexionaron sobre su pensamiento humanista y su vínculo con la historia dominicana.

Asimismo, abordaron temas relacionados con el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, considerado el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de la isla, así como otras medidas de presión aplicadas por Washington, según la misma fuente.

El ministro Otamendi Campos participó la semana pasada en la Reunión Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Punta Cana, donde representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores del continente debatieron sobre los desafíos del empleo en América Latina y el Caribe.