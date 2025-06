En vigencia alto al fuego entre Irán e Israel

El alto al fuego entre Irán e Israel comenzó a las 07:00 hora local de Jerusalén de este martes (04:00 GMT), de acuerdo con diversos medios de comunicación. La medida estuvo precedida por una oleada de misiles lanzados por Irán contra distintos puntos de los territorios que ocupa el sionismo.



La noticia del cese de hostilidades fue dada a conocer este lunes por el presidente de Estados (EE.UU.), Donald Trump, quien anunció que Israel e Irán habían llegado a un acuerdo para poner fin al conflicto armado que estalló el pasado 13 de junio, cuando el régimen sionista realizó una incursión en territorio del país persa, en donde asesinó a altos militares y científicos nucleares.

A través de su plataforma Truth Social, Trump aseguró que ambas partes pactaron un alto al fuego total, con Irán iniciando la tregua y, 12 horas después, Israel haciendo lo mismo. Si se mantiene la calma durante 24 horas, el conflicto sería considerado oficialmente terminado.

THE CEASEFIRE IS NOW IN EFFECT. PLEASE DO NOT VIOLATE IT! DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES!