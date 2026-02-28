En complicidad con EEUU, Israel lanza ataques aéreos contra Irán

Medios iraníes reportaron que se han escuchado explosiones en el centro y otras zonas de la ciudad de Teherán.

Según medios estadounidenses, las fuerzas de EE.UU. se unieron a la agresión israelí contra Irán, citando a un funcionario de Estados Unidos.

Los ataques llevados a cabo por aviones de guerra de Israel, han coincidido con el anuncio del ministro del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, sobre el inicio de nuevas operaciones contra Irán.

Desde Irán indicaron que se produjeron impactos de varios misiles en la capital del país persa. Los reportes señalan que ya ha comenzado una segunda ola de ataques, que incluye objetivos del Gobierno iraní.

Tras la serie de ataques contra la capital iraní, Israel declaró el estado de emergencia en todo el país, según el Ministerio de Defensa.

El organismo advirtió que «como resultado, se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel en el corto plazo«. Ante esta posibilidad el ministro Israel Katz, firmó una orden especial que impone el estado de emergencia especial.

Por su parte, la Autoridad Aeroportuaria de Israel decretó el cierre del espacio aéreo, cancelando la llegada o salida de vuelos programados, después de que el Ejército bombardeara Teherán y declarase el estado de emergencia en el país.

Fuentes iraníes informaron que también se han escuchado explosiones en las localidades iraniés de Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah.

Los ataques contra Teherán se producen tras largas amenazas de EE.UU. e Israel de intervenir en la nación persa, insistiendo en que cambie su programa nuclear. Por su parte, Irán siempre ha defendido su derecho de desarrollar su programa de forma pacífica.

En estos momentos, EEUU e "Israel" bombardean el centro de Teherán, agreden a Irán otra vez sin ninguna provocación previa, creando otra guerra más en la región.

Irán ha advertido en reiteradas ocasiones que está preparado para responder con golpes «pesados» a cualquier «error estratégico» de EE.UU. Además, subrayó que un cese total del enriquecimiento de uranio es «absolutamente inaceptable».

En la víspera al eventual ataque, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que no estaba contento con las negociaciones que su país mantenía con Irán.

Irán contrataca tras agresión de EEUU e Israel

Irán lanzó hoy sus primeras andanadas de misiles contra Israel, así como drones y cohetes hacia bases estadounidenses en Oriente Medio, en respuesta a la agresión de ambos países.

El Cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica (IRGC) anunció en un comunicado el inicio del contrataque.

Poco después, las autoridades israelíes activaron la alerta en docenas de comunidades a lo largo del país y la Estrella Roja de David reportó daños en un edificio ubicado en la ciudad de Tirad Carmel y la caída de metralla en Jerusalén, aunque en ambos casos sin víctimas.

Se pide a la población que obedezca las instrucciones del Comando del Frente Interno, la defensa no es hermética, advirtió la Oficina del Portavoz del Ejército israelí en un comunicado.

También se reportan ataques iraníes contra instalaciones militares estadounidenses en la región.

En varias oportunidades, Teherán advirtió a Washington que esos centros serían un objetivo legítimo si iniciaba una nueva agresión.

Esta mañana, el Ministerio de Defensa qatarí informó que todos los misiles disparados contra esa pequeña nación fueron interceptados. Allí está ubicada la base aérea de Al-Ubeid, una de las más grandes en la zona.

Mientras, la agencia oficial de noticias de Bahréin informó que un centro de servicio de la quinta flota del Pentágono fue blanco de un misil, en tanto la televisora Al Jazeera reportó una explosión en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos y otras en Kuwait.

La televisión iraní confirmó luego los ataques a las bases castrenses norteamericanas en la zona, en represalia por la agresión.

Tras semanas de amenazas, Estados Unidos e Israel iniciaron este sábado una extensa ola de bombardeos contra Irán, donde atacaron numerosas instalaciones civiles y militares, al tiempo que intentaron asesinar a figuras de alto rango.

La agresión comenzó pasada las 08:00, hora local, e incluyó un masivo ataque contra objetivos ubicados en Teherán, Isfahán, Kermanshah, Qom, Karaj, Bushehr, Chabahar y Bandar Abbas.

La prensa israelí anunció que durante las primeras incursiones intentaron asesinar al presidente Masoud Pezeshkian; al ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Musavi.

Sin embargo, la agencia iraní de noticias Mehr aseguró que Pezeshkian “está completamente sano”.

Medios de prensa de ese país informaron que entre los sitios atacados en la capital están las sedes del Líder Supremo y la Presidencia, de la organización de Energía Atómica, los ministerios de Defensa, Inteligencia e Interior, así como el Palacio de Justicia y cuarteles de la IRGC.

Irán lanza duro mensaje a EE.UU. e Israel

Los ataques de represalia de Irán contra Israel y contra objetivos estadounidenses en la región continuarán "sin interrupción hasta que el enemigo sea derrotado", advirtió Gholam Ali Rashid, comandante del cuartel general central de Jatam al Anbia.

"Tal como habíamos anunciado, en respuesta a la descarada agresión de EE.UU. y del régimen sionista contra el Irán islámico, todo el territorio de las tierras ocupadas [Israel] y las bases del criminal Estados Unidos en la región han sido objeto de los contundentes golpes de los misiles iraníes, y esta operación continuará sin ininterrupción hasta la derrota definitiva del enemigo", advirtió el alto cargo militar, citado por medio locales.

Asimismo, recalcó que "los recursos e intereses estadounidenses" en la región también "se consideran objetivos legítimos" de las Fuerzas Armadas de Irán.

En conclusión, el comandante se dirigió al pueblo de Irán para que "mantenga la calma". "Las Fuerzas Armadas defenderán con firmeza y determinación al país, al pueblo y los intereses nacionales", afirmó.

“Una aventura peligrosa”: Moscú explica las intenciones de los agresores contra Irán

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha condenó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, afirmando en un comunicado que “se trata de un acto de agresión armada planificado y no provocado”.

“La magnitud y el carácter de los preparativos militares, políticos y propagandísticos que precedieron a este paso temerario —incluido el despliegue en la región de un importante contingente de fuerzas estadounidenses— no dejan duda de que se trata de un acto de agresión armada planificado y no provocado, contra un Estado soberano e independiente, miembro de la ONU, en violación de los principios y normas fundamentales del derecho internacional”, reza el comunicado de la Cancillería.

“Resulta igualmente condenable que estos ataques se lleven a cabo de nuevo bajo la cobertura de un proceso negociador reanudado, supuestamente destinado a garantizar una normalización duradera de la situación en torno a la República Islámica, y en contra de las señales transmitidas a la parte rusa sobre la falta de interés de Israel en un enfrentamiento militar con Irán”, agrega.

En este sentido, el organismo señaló que “la comunidad internacional, incluido el liderazgo de la ONU y del OIEA, está obligada a ofrecer de inmediato una evaluación objetiva y contundente de estas acciones irresponsables dirigidas a destruir la paz, la estabilidad y la seguridad en Oriente Medio”.

El ministerio denunció que “Washington y Tel Aviv se han embarcado una vez más en una peligrosa aventura que acerca rápidamente a la región a una catástrofe humanitaria, económica y, muy posiblemente, radiológica”.

“Las intenciones de los agresores son claras y se han declarado abiertamente: destruir el orden constitucional y eliminar el liderazgo de un Estado indeseable que se ha negado a someterse a los dictados de la fuerza y ​​la hegemonía”, criticó.

“La responsabilidad de las consecuencias negativas de esta crisis provocada por humanos, incluyendo una reacción en cadena impredecible y una espiral de violencia, recae enteramente sobre ellos”, indicó.

En este sentido, la Cancillería condenó el hecho de que “las graves consecuencias de estas medidas imprudentes para el régimen global de no proliferación, cuya piedra angular es el Tratado de No Proliferación Nuclear, se ignoran abiertamente”.

”Mientras tanto, el tándem estadounidense-israelí se escuda en una supuesta preocupación por impedir que los iraníes adquieran armas nucleares. Bombardear instalaciones nucleares bajo las salvaguardias del OIEA es inaceptable”, advirtió Rusia.

“En realidad, los motivos de Washington y Tel Aviv no tienen nada que ver con el régimen de no proliferación. No pueden evitar comprender que, al hundir a Oriente Medio en el abismo de una escalada descontrolada, en realidad están animando a los países de todo el mundo, especialmente de la región, a adquirir capacidades cada vez más sofisticadas contra las amenazas emergentes”, recalcó.

Moscú afirmó que una preocupación especial se deriva de “la naturaleza recurrente de los ataques desestabilizadores lanzados por la Administración estadounidense en los últimos meses contra los pilares jurídicos internacionales del orden mundial, como la no injerencia en los asuntos internos, la renuncia a la amenaza o al uso de la fuerza y ​​la resolución pacífica de las disputas internacionales”.

“Exigimos el retorno inmediato a la vía de la solución política y diplomática. Rusia, como siempre, está dispuesta a facilitar la búsqueda de soluciones pacíficas basadas en el derecho internacional, el respeto mutuo y el equilibrio de intereses”, concluyó.

Primera foto del complejo del ayatolá Alí Jameneí muestra varios edificios destruidos

Medios difunden la primera imagen satelital conocida del complejo del ayatolá Alí Jameneí en Teherán, donde se ven varios edificios destruidos.

Se desconoce el paradero actual del líder supremo de Irán. La imagen fue publicada por The New York Times.

Al menos 40 alumnas muertas y decenas heridas tras ataque israelí contra una escuela en Irán

Se registraron 40 menores fallecidas y 48 heridas de distinta gravedad en un colegio femenino, según confirmó el gobernador del distrito de Minab, Irán.

Aunque se hablaba de ataques contra instalaciones nucleares y altos cargos de Irán, el saldo preliminar de víctimas muestra que la mayoría son niños.

Tel Aviv lanzó este sábado un ataque contra Irán, informó el Ministerio de Defensa del país hebreo.

Alarmas antiaéreas en todo Israel tras el lanzamiento de misiles desde Irán

Decenas de ciudades israelíes han visto activadas sus sirenas antiaéreas después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detectaran el lanzamiento de múltiples misiles desde territorio iraní.

Esta acción se produce como represalia al ataque “preventivo” que Israel llevó a cabo horas antes contra objetivos en Irán.

Petro cuestiona ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó al ataque lanzado este sábado por las fuerzas de EE.UU. e Israel contra Irán, que respondió con bombardeos contra el país hebreo y bases militares que Washington tiene en Oriente Medio.



España reacciona a la agresión estadounidense-israelí contra Irán

“Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”, así inició el mensaje de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.

“Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional”, agregó.