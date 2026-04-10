Electa Cuba como miembro el Comité de las Organizaciones No Gubernamentales

Cuba ha sido electa por aclamación al Comité de las Organizaciones No Gubernamentales de la ONU para el periodo 2027-2030. Así lo dio a conocer este viernes, por medio de X, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

En su publicación, el Canciller afirmó que, el resultado «reconoce la ejecutoria de Cuba en la promoción de la participación de organizaciones no gubernamentales genuinas de todas las regiones en los trabajos de la Organización de las Naciones Unidas».

Se trata de un comité permanente del Consejo Económico y Social, integrado por 19 miembros, elegidos con base en una representación geográfica equitativa y son elegidos cada tres años.

En esta ocasión, por América Latina y el Caribe, acompañan a la Mayor de las Antillas, Nicaragua, México, entre otros.