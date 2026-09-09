«El derecho y la razón están con Cuba»

«Dice Estados Unidos que no hay un bloqueo ni un cerco energético contra Cuba. El Informe de la Relatora Especial delata al mentiroso (…) No puede haber mayor cinismo que asfixiar a un pueblo y culpar a otros. El informe de la Relatora prueba que Estados Unidos miente cuando pretende responsabilizar a Cuba de las consecuencias de sus crueles actos».

De esa manera lo denunció este miércoles, durante el 63° Período Ordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado en Ginebra, el embajador Rodolfo Benítez Verson, Representante Permanente de la Isla.

Foto: Cubaminrex

En la cita se examinó el Informe de la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en Cuba, resultante de su visita oficial al país en noviembre de 2025, donde pudo constatar, «que esa política viola de manera flagrante, masiva y sistemática los derechos humanos de los cubanos, incluyendo el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al desarrollo y el derecho a la vida», explicó Benítez Verson en su intervención.

El Embajador hizo énfasis en que «la Relatora determinó que, a pesar de los sostenidos esfuerzos del gobierno cubano para proteger a la población y mitigar sus efectos, las medidas coercitivas de Estados Unidos son de tal magnitud y persistencia que provocan escasez de bienes y servicios esenciales en los hogares cubanos».

En el documento se insta a la Casa Blanca a dejar de utilizar las medidas coercitivas unilaterales contra la Mayor de las Antillas y a sacarla de la espuria lista de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, designación que usan como instrumento político para aislar a la nación caribeña de la cooperación y del sistema financiero internacional.

De acuerdo con información de Prensa Latina, en el texto, la Relatora pide al gobierno de EE. UU. ponerle fin al estado de emergencia nacional relacionado con la Isla, por no ser compatible con el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En ese sentido, especifica que la nación norteña debe armonizar su legislación nacional con el Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho de la Responsabilidad Internacional.

Sobre el recrudecimiento en este año, de la política genocida contra la Mayor de las Antillas, el documento precisa: «La prohibición impuesta por los Estados Unidos de que los buques de cualquier pabellón entren en sus puertos durante los 180 días siguientes a su entrada en puertos cubanos, viola el Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional, en particular sus artículos I, II y V».

A su vez, reafirma que, con esa acción, Washington transgrede el derecho internacional, al ejercer jurisdicción extraterritorial sobre nacionales y empresas de terceros estados por cooperar con autoridades públicas, con nacionales y con empresas de Cuba.

«El informe de la Relatora es objetivo y factual. Apoyamos sus importantes recomendaciones. Cuba cumplirá con las que le corresponden. El gobierno de Estados Unidos debe cumplir con las suyas», aseveró Benítez Verson.

«¡Cuba no se rendirá! Nuestro pueblo saldrá adelante, porque su resiliencia, creatividad y determinación no podrán ser bloqueados. Lo lograremos con nuestros propios esfuerzos y recursos, y con el apoyo solidario de todos los que en el mundo defienden las causas justas. Como dijo nuestro Héroe Nacional José Martí: “Un principio justo, desde el fondo de una cueva, puede más que un ejército”. Venceremos, porque el derecho y la razón están con Cuba», concluyó.