Díaz-Canel continúa visita oficial a China con recorrido por sitios de interés socioeconómico

El Museo es un espacio dedicado a preservar y difundir la historia de la organización que ha conducido a China por la senda del socialismo con características propias. Contiene más de 2 600 imágenes y 3 500 objetos y piezas, que evidencian el desarrollo de la nación.

En sus salas se narra la fundación del Partido, la creación de la República Popular China, la reforma, la apertura y desarrollo del socialismo, la construcción de una sociedad próspera y el camino hacia la modernización. Conviven en él recursos digitales y obras de alto valor histórico.

Luego de participar en el desfile militar por el 80 aniversario de la victoria del pueblo chino contra la agresión japonesa en la guerra antifascista mundial, el presidente Díaz-Canel visitó el impresionante Museo del Partido Comunista de China, fundado en 2021.



September 3, 2025

La fuerza movilizadora del PCCh, que hoy agrupa a más de 100 millones de militantes, se escenifica aquí de forma contundente, y constituye un referente para Cuba, como escribiera el Presidente al concluir su recorrido, en su cuenta en X.

Además, el presidente cubano visitó la sede en Beijing de la empresa mixta de biotecnología BPL, una institución, dijo, madura, estable, en constante innovación: una empresa totalmente emprendedora.

La actividad fundamental de la empresa está relacionada con la aplicación de los avances tecnológicos aportados por la parte cubana para la fabricación y venta de productos biotecnológico en China, así como con el desarrollo de nuevos productos.

En su visita oficial, el Jefe de Estado dialogó con sus directivos, tanto de la parte cubana como china, sobre los progresos de esta empresa que ha logrado, por ejemplo, suministrar productos innovadores de la biotecnología cubana en unos 2 mil hospitales chinos. September 3, 2025

La empresa es un modelo de cooperación, que ha realizado aportes tangibles a la salud de ambos pueblos, y constituye una plataforma de producción en el extranjero para el suministro a Cuba de productos biotecnológicos. Hoy su producto líder es el Nimotuzumab.

Actualmente se transfiere el proceso de producción de CIMAVAX, vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón de mayor incidencia en el mundo. Los primeros beneficiarios de todo esto son el pueblo cubano y chino, aseveró Mayda Mauri , presidenta de Biocubafarma.

El presidente Díaz-Canel insistió en la necesidad de aumentar los volúmenes de exportación en China, Cuba y también en el competitivo y exigente mercado de la ASEAN. Consideró a BPL una empresa referente en China y un orgullo para Cuba.

Como parte de su programa de actividades en Beijing, el mandatario sostuvo desde la embajada cubana en el gigante asiático, y a través de videoconferencia, un amplio intercambio con integrantes de la Misión Médica Cubana en China.

Los colaboradores, que prestan servicios en diversas provincias distantes de la capital, entre ellas en la región del Tibet, compartieron sus vivencias en una cultura milenaria y muy diferente a la nuestra, en la que tienen que vencer, entre otras barreras, la del idioma.