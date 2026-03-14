Destacan en Vaticano decisión de Cuba sobre liberación de 51 reclusos

En declaraciones a medios informativos, divulgadas en el sitio digital del diario Vatican News, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que “se han mantenido conversaciones recientes sobre la liberación”.

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla, emitido la víspera, se anunció que serán excarceladas 51 personas, decisión soberana del Estado cubano, enmarcada en sus fluidas relaciones con el Vaticano.

“Se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad”, apunta el texto en que se anuncia esa acción, también relacionada con las iniciativas previas a las celebraciones de Semana Santa, según resalta Vatican News.

Se cita la liberación por el gobierno de Cuba, en enero de 2025, de 553 sancionados por diversas causas, tras un proceso con la participación del Vaticano, en una decisión enmarcada entre los gestos de buena voluntad, durante el año del Jubileo católico.

Esta reciente medida forma parte de un marco más amplio de relaciones entre el gobierno cubano y el Vaticano, apunta el reporte, y subraya que “en los últimos años, la Santa Sede ha desempeñado con frecuencia un papel de mediadora, promoviendo iniciativas humanitarias y momentos de diálogo entre La Habana y la comunidad internacional”.

Desde el año 2010 fueron beneficiados con indultos en ese país nueve mil 905 reclusos, y en los últimos tres años otros 10 mil sancionados a privación de libertad fueron excarcelados por diferentes beneficios, decisiones soberanas que constituyen práctica habitual, característica de la trayectoria humanitaria de la Revolución cubana.