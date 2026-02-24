Destaca canciller de Cuba encuentro con alto comisionado de la ONU

«Gran satisfacción por sostener un nuevo intercambio con Volker Turk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos», notificó Rodríguez por medio de un mensaje en X.

Asimismo, manifestó el jefe de la diplomacia cubana que apreció «el estado de las relaciones entre su Oficina y Cuba, así como el ambiente respetuoso y constructivo existente, que demuestra la posibilidad de avanzar en temas de interés común».

«Denuncié plan de EEUU de provocar una catástrofe humanitaria en nuestro país mediante un cerco energético», subrayó el ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña.