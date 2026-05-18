Departamento del Tesoro decreta medidas contra funcionarios cubanos

Las medidas implican “el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción estadunidense” (sic) y prohíben transacciones financieras con ciudadanos o entidades de Estados Unidos.

Según la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) se incluyen en la lista de implicados en las medidas el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y los ministros de Energía, de Justicia y de Comunicaciones .

También entran en la lista los jefes del Ejército Oriental y Central, el jefe de la contrainteligencia militar así como la Dirección General de Inteligencia, junto con el Ministerio del Interior de Cuba y la Policía Nacional Revolucionaria.

La medida se produce en medio de un incremento de tensiones entre Washington y La Habana, luego de recientes acusaciones estadunidenses sobre presuntas “amenazas de seguridad” provenientes de Cuba y amenazas de ataque militar contra la nación caribeña, unido al arreciamiento brutal del bloqueo económico, comercial, financiero y energético.