Denuncia Cuba bloqueo de EE.UU. ante Comisión de Comercio y Desarrollo

Según precisó la Misión de Cuba en Ginebra a través de su perfil en la red social Facebook, el diplomático alertó que la nación enfrenta una situación extraordinariamente compleja como resultado de medidas unilaterales cada vez más agresivas, que impiden el acceso a financiamiento, inversión, remesas y tecnología para sectores sensibles como la salud y la producción de alimentos.

Explicó que Cuba tiene derecho a comerciar combustible con cualquier país sin trabas contrarias a la libertad de comercio internacional, y denunció la aplicación de sanciones secundarias de carácter extraterritorial contra entidades de terceros países que operan con la Isla.

Benítez Verson subrayó que mediante intimidación y chantaje, el gobierno estadounidense pretende obligar a otras naciones a participar en sus políticas contra Cuba, condenadas universalmente en la ONU.

El representante cubano solicitó el apoyo de la UNCTAD para enfrentar esta situación y llamó a actuar de conjunto, por encima de diferencias políticas, para impedir acciones que dañan los derechos de todos los Estados.