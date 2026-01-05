Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela

“Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde, como una nación libre, soberana e independiente”, dijo la ahora mandataria encargada.

Asimismo, juró en nombre del pueblo de Venezuela que no va a “descansar ni un minuto, para garantizar la paz de la República” y “la tranquilidad económica y social” a todos los ciudadanos.

Asimismo, referenciando al libertador Simón Bolívar, manifestó que buscará “garantizar un Gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política”.

En su discurso de juramentación, Rodríguez llamó a todos los sectores del país, políticos, sociales, económicos, entre otros, a comprometerse a “sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenazas contra la estabilidad y la paz de la nación”.

“Con dolor”

La funcionaria prestó su juramento ante el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ante quien dijo sentir dolor por el secuestro de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Vengo con dolor, por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano, luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los EE.UU. de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, la primera dama de este país, Cilia Flores”, agregó en el acto.

Rodríguez asume como presidenta encargada luego de que así lo ordenara el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), luego del secuestro de Maduro. La Sala Constitucional del organismo determinó que “existen elementos que indican la configuración de una situación de imposibilidad del presidente” y, por tanto, el cargo sería suplido por la vicepresidenta.

(Con información de RT en Español)