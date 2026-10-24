Del papel a la acción: el reto pendiente de Naciones Unidas

Hoy, la mayor parte de las noticias nos hablan de tensiones internacionales, de crisis climáticas que afectan por igual a cualquier región y de profundas desigualdades económicas. Ante este escenario, es inevitable cuestionarse si los organismos multilaterales están respondiendo a las urgencias reales de los pueblos.

Para nuestra nación, mirar a la ONU tiene un significado muy particular. El vínculo con este organismo no se limita a la diplomacia formal; es una tribuna constante donde se expone la realidad de nuestro país y, de manera invariable, se reclama el fin del bloqueo económico que limita el bienestar cotidiano de nuestra sociedad.

Cuba conoce también las contradicciones de ese sistema.

Sabe lo que es alzar la voz en la Asamblea General y sumar respaldos abrumadores contra una política de cerco unilateral, pero también experimentar la frustración de que las resoluciones se queden en papel frente a la prepotencia de la ley del más fuerte.

Pero la presencia de la isla en el ámbito internacional también se sostiene sobre hechos muy concretos. Se refleja en la labor de nuestros profesionales de la salud y la educación en distintas partes del mundo, demostrando que la cooperación y la solidaridad son caminos posibles para enfrentar los desequilibrios globales.

En este aniversario, la reflexión es evidente. El funcionamiento de la ONU necesita transformarse para que la organización sea verdaderamente justa y eficaz. Sin embargo, sigue siendo el espacio indispensable donde los países, grandes y pequeños, pueden dialogar y buscar soluciones en común.