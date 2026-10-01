Debatió Eurocámara denuncias contra bloqueo a Cuba

Durante la primera jornada, Guevara March expuso el deterioro de la situación en la isla como consecuencia del cerco estadounidense y de la falta de acciones concretas de Europa contra esas medidas, precisó la Agencia Informativa Latinoamérica, Prensa Latina.

Los asistentes escucharon a especialistas señalar que el bloqueo afecta también a instituciones europeas, sancionadas y multadas por mantener vínculos comerciales con entidades cubanas.

El eurodiputado belga Marc Botenga afirmó que Washington pretende hacer caer a Cuba por el ejemplo que representa, y llamó a la solidaridad internacional con el pueblo cubano.

Giorgos Georgiou, parlamentario chipriota, recordó que el cerco estadounidense se mantiene desde hace sesenta y cinco años, pese a múltiples resoluciones de la ONU respaldadas por la mayoría de los países.

La eurodiputada italiana Ilaria Salis subrayó que, aunque la Unión Europea se ha opuesto oficialmente a las sanciones extraterritoriales, esa postura no se traduce en acciones concretas contra el bloqueo.

Al concluir la sesión, Aleida Guevara, hija del comandante Ernesto Che Guevara, recitó el poema “La rosa blanca” de José Martí y afirmó: “Nadie tiene derecho a decirle al pueblo cubano cómo vivir”.