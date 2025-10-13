Cumbre excluyente, Cumbre fracasada

Para la cita de Los Ángeles 2022 vol­vió todo a su estado inicial y aunque para la celebración de la X Cumbre en República Dominicana (1.º al 5 de di­ciembre del 2025) se había confirmado que estarían todos los países, en días pasados se dio marcha atrás a tal deci­sión y tres resultaron excluidos: Vene­zuela, Nicaragua y Cuba.

Tal práctica era esperada después de la visita a tierras quisqueyanas en fe­brero de este año del secretario de Es­tado de EE. UU., Marcos Rubio, quien tuvo la desfachatez de decir “que ojalá hubiera un cambio de Gobierno en esos países antes de la Cumbre”.

Nadie mejor que José Martí, en su ensayo Nuestra América, para respon­der a este nuevo intento de aislamien­to político que pretende gestarse desde una Cumbre de sumisión, más que de inclusividad. “Los pueblos han de tener una picota para quien les azuza a odios inútiles; y otra para quien no les dice a tiempo la verdad”.

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y los sindicatos rechazamos y con­denamos cualquier intento de minimi­zar nuestra voz y ejemplo en un espacio que abordará como tema central la se­guridad humana en sus diversas dimen­siones. ¿De qué respeto a la seguridad, diversidad y soberanía puede hablarse en una Cumbre si quedan fuera de ella pueblos que tienen mucho que mostrar en esos temas?

La solidaridad del pueblo dominicano y sus sindicatos ya se sienten con el país de nuestro hemisferio que soporta el blo­queo económico, comercial y financiero más despiadado. En el Foro de la So­ciedad Civil y actores sociales, que ten­drá lugar por esa misma fecha en Punta Cana, no faltará la condena a la versión 2025 de la conocida Doctrina Monroe. Y no podrán impedir que el nombre de Cuba se grite, se aplauda y se abrace.

Como tampoco podrán impedir que se condene la amenaza y una probable agresión de Estados Unidos a la Repúbli­ca Bolivariana de Venezuela. ¿Una Cum­bre de las Américas que supuestamente pondera la unidad puede pasar por alto lo que sucede ahora mismo en las costas del Caribe, con el despliegue de barcos y aviones de guerra estadounidenses? Es­tos hechos violan de manera flagrante la Proclama de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, acordada en La Habana 2014.

Cuba respalda todos los diálogos, vínculos y cooperación con Nuestra Amé­rica, la del Río Bravo hasta la Patagonia. Aboga por la paz y la seguridad que el mismo que convoca a esta décima edi­ción en Punta Cana destruye o apoya con sus armas y prepotencia. Cumbre exclu­yente, Cumbre fracasada.

Fidel Castro Ruz en el 2009 lo dijo en apretada síntesis. “¿Quiénes exigen aho­ra nuestra exclusión? ¿Acaso no se com­prende que los tiempos de los acuerdos excluyentes contra nuestro pueblo han quedado muy atrás? (…) Lo conocen bien quienes deben conocerlo, pero no se nos puede pedir guardar silencio ante conce­siones innecesarias e inadmisibles. ¡Has­ta las piedras hablarán!”.

Es Nuestra América. No puede haber una Cumbre de sumisión.