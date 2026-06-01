Cubanos en Italia condenan agresiones de Estados Unidos contra la isla

Indira Pineda, vocera de las asociaciones de nacionales cubanos radicados en territorio italiano, dijo en declaraciones a la cadena televisiva RAI desde la sureña ciudad de Nápoles que “queremos denunciar que nuestro país está siendo atacado por un bloqueo muy grave, que está asfixiando nuestra economía”.

Las presiones políticas y las medidas de estrangulamiento económico, recrudecidas con las órdenes ejecutivas firmadas el 29 de enero y el 1 de mayo por el presidente norteamericano, Donald Trump, “violan los derechos humanos de nuestro pueblo y también el derecho internacional”, manifestó la socióloga cubana.

En Italia, “gracias a una gran red de solidaridad, hemos podido enviar paneles solares, medicinas y alimentos”, dijo, pero señaló que esa ayuda, “lamentablemente, es una gota en el océano”, por lo que es necesario elevar las presiones internacionales para que el Gobierno de Estados Unidos levante ese bloqueo”.

En referencia a las masivas manifestaciones de apoyo a Cuba que desde el pasado jueves y durante el último fin de semana se extendieron a lo largo de la península italiana, Pineda declaró a Prensa Latina que “como cubanos, nosotros nos sumamos a la lucha por defender a nuestro pueblo y también por denunciar una posible agresión militar”.

“Cuba es un pueblo de paz, que lo único que siempre ha hecho es defender su soberanía y también compartir la solidaridad y sus recursos con otras naciones del mundo. Hoy es un momento bastante delicado, por eso pedimos que nuestro país no sea bombardeado”, afirmó.

“La vía para la solución de los conflictos tiene que ser el diálogo, la amistad y la fraternidad, como ha demostrado la historia de nuestro país”, añadió.

“Allá tenemos a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, y por eso lo único que queremos es tranquilidad y paz para ellos”, manifestó la activista, quien reafirmó que “por eso decimos ¡abajo el bloqueo!” y “¡viva la resistencia de Cuba!”.

Entre otras acciones, a mediados de mayo último, las asociaciones de cubanos residentes en Italia enviaron al Parlamento y al Gobierno de este país, y entregaron al papa León XIV cartas abiertas pidiendo un mayor apoyo a la causa de su pueblo ante las brutales presiones estadounidenses.

Los cubanos radicados en Italia también desfilaron por estos días por las calles de Roma, Milán, Nápoles, Florencia, Bolonia, Génova y decenas de otras ciudades, como parte de la marea de pueblo que se lanzó a las calles en defensa del país caribeño, ante el incremento de las presiones imperialistas estadounidenses.

Durante una de las mayores manifestaciones de los últimos días, celebrada en Roma el pasado 28 de mayo, la cubana Irma Castillo alzó su voz, en nombre de sus connacionales, para agradecer el creciente respaldo del pueblo italiano, condenar los ataques de Estados Unidos y reafirmar “la firme voluntad de Cuba de resistir y vencer”.