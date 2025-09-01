Cuba y Vietnam: dos corazones, un solo latido o 65 años de amor leal

El moderno teatro Ho Guom, en el centro de Hanoi, se llenó en la tarde de este lunes con amigas y amigos de Cuba de todas las generaciones, desde ancianos que lucharon en la guerra contra la ocupación yanqui; obreros, técnicos y especialistas que estudiaron en Cuba, hasta niñas y niños que a pesar de su corta edad llevan a la Isla de la Solidaridad en sus corazones.

Hanoi, como Vietnam entero, está de fiesta estos días. No hay calle, plaza, parque, fábrica, comercio que no esté adornado con hiladas de banderitas rojas de la estrella amarilla, la enseña nacional, intercaladas con banderitas rojas con la hoz y el martillo, el pabellón del Partido Comunista.

En los rostros priman las pintadas rojas, las estrellas amarillas y el icónico emblema comunista. Las vestimentas también son alegóricas a la fecha, con sus colores y símbolos, al igual que el tradicional Ao Dai, hermosa túnica, larga y estilizada, que las mujeres llevan sobre pantalones. Aunque por lo general no son rojas, sino blancas, recuerdan el sacrificio tremendo que este pueblo ha tenido que hacer durante siglos para conservar su cultura e identidad.

Desde hace varios días, miles de vietnamitas han viajado desde otras provincias del país para participar en las celebraciones, este 2 de septiembre, por el 80 Aniversario de la Independencia, de la victoria sobre el colonialismo francés. Duermen y pernoctan en lugares temporalmente acondicionados por ellos mismos en las aceras de las avenidas por donde avanzará el desfile principal.

En Vietnam se vive por estos días con un espíritu de fiesta y patriotismo. A él no ha podido escapar la delegación oficial cubana que participa de estas conmemoraciones y que está liderada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Por donde quiera que pasan los cubanos, los transeúntes detienen la marcha para saludar alegres, con esa amplia sonrisa asiática que contagia y reconforta; lo mismo hacen muchos de los que van en motocicletas, a veces una familia de tres y hasta cuatro miembros, cuando llevan niños pequeños, y hasta abuelas también.

Fue ese sentimiento el que llenó la sala del teatro Ho Guom, donde en la tarde de este lunes se celebró el acto central por el 65 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Vietnam, y en el que participaron los presidentes Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Luong Cuong y se disfrutó de una gala cultural protagonizada por la compañía Teatro Militar de Música y Danza.

En sus palabras a las amigas y amigos de la Isla reunidos para la conmemoración, Díaz-Canel subrayaría que entre «Vietnam y Cuba se ha forjado una relación tan excepcional, que ha superado las pruebas del tiempo y se ha convertido en referencia obligada de amistad y cooperación, particularmente en tiempos de enormes desafíos para la paz».

Es un nexo peculiar —dijo— que «trasciende formalismos y protocolos, porque nace y se afirma en tradiciones e identidades muy profundas».

El mandatario antillano habló de la «ejemplaridad de estas relaciones entre dos naciones del llamado Tercer Mundo, cuyos pueblos comparten ideales de independencia, soberanía y desarrollo con justicia social».

Hoy —afirmó— nuestros lazos se consolidan en todos los ámbitos, partidista, parlamentario, de defensa y seguridad, judicial, de las organizaciones obreras, de las mujeres, de los jóvenes comunistas y de la solidaridad.

En el acto también hizo uso de la palabra el Presidente vietnamita, Luong Cuong, quien recordó los especiales lazos que unen a ambos pueblos, distinguidos en la famosa frase de Fidel de que «por Vietnam estamos dispuestos a dar nuestra propia sangre». Es este un gesto —dijo— que ha marcado a nuestros dos países.

Como parte de la celebración entre dos naciones que, se dijo, «son dos corazones con un solo latido», en el teatro Ho Guom quedó inaugurada la exposición fotográfica Vietnam-Cuba: 65 años de amor leal, sobre la historia tejida entre ambos países.

