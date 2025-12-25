Cuba y Rusia firman acuerdo de creación de la primera empresa mixta en el sector biofarmacéutico

En un hecho de profundo significado para el desarrollo científico y la salud de ambos pueblos, Cuba y la Federación de Rusia firmaron un acuerdo para la creación de una empresa mixta dedicada al desarrollo, la producción y la comercialización de productos biofarmacéuticos, bajo el nombre de Sinergia Global Biofarmacéutica.

De acuerdo con BioCubaFarma, este proyecto, que refleja la continuidad de los históricos lazos de hermandad entre los gobiernos y pueblos de ambas naciones, posee una gran importancia estratégica. Constituye la primera empresa de su tipo con participación cubana localizada en territorio ruso, y su alcance trasciende lo bilateral, proyectándose como un beneficio tangible para las poblaciones de América Latina y Eurasia.

La nueva empresa estará enfocada inicialmente en el desarrollo de medicamentos de alto impacto en esferas como la oncología, las enfermedades cerebrales, las afecciones autoinmunes y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Este esfuerzo conjunto representa la materialización de la voluntad política compartida de impulsar la soberanía tecnológica y poner la ciencia al servicio de la humanidad.

El compromiso de las partes es inquebrantable: no descansarán hasta que estos futuros medicamentos expresen sus beneficios en la salud de las poblaciones que más los necesiten. Este paso fortalece la integración entre dos naciones que, unidas en principios solidarios y de mutuo respeto, avanzan firmes en la construcción de un mundo multipolar y en la defensa de la vida.

Con esta alianza, Cuba y Rusia demuestran, una vez más, que la verdadera cooperación entre los pueblos se mide por la capacidad de crear, producir y compartir soluciones que dignifiquen la existencia humana.