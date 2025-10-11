Cuba tiene la verdad y la capacidad para demoler la mentira

Al ofrecer una conferencia en el IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba aludió al daño que hacen al país el cerco imperialista y la guerra mediática pero para contrarrestar esa agresión “tenemos algo que ellos nunca tendrán: la verdad y sin necesidad de engaños demoler la mentira”.

Ante los más de 500 delegados al foro de unas 30 naciones Tablada agradeció el respaldo a su país y aseguró: “venimos de un pueblo que no se rinde, que se lo juega todo en el empeño de resistir y encontrar todas las fórmulas para salir adelante, victorioso una vez más, sin renunciar a su Revolución”.

En el IX Encuentro Continental de Solidaridad con #Cuba, Johana Tablada, Subdirectora General de EEUU en el MINREX actualiza sobre la política de asfixia económica del gobierno de ese país hacia la isla y las mentiras con las que pretende negar sus efectos sobre nuestro pueblo. pic.twitter.com/DAD1bFMGGS — Fernando5hICAP (@fernando5hicap) October 10, 2025

Estados unidos no ha logrado ni logrará su objetivo de doblegar a Cuba con sus medidas criminales que han colocado a la población y la economía en una situación de vulnerabilidad con marcadas carencias, sin ninguna justificación para sustentar una agresión tan inhumana y mendaz, denunció.

Tablada puso de relieve que Cuba condena el genocidio en Gaza así como las maniobras en el Caribe “pretenden destruir la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y convertir nuestra región en una zona de desestabilización y de saqueo”, advirtió.

Seguidamente denunció que Estados unidos se aferra a un orden unipolar principal responsable de las amenazas a la Paz mundial y la seguridad internacional.

El Encuentro continental proseguirá hasta el domingo y para este viernes, primer día de sesiones, se anuncian exposiciones sobre la juventud cubana como continuidad y garantía de la Revolución y acerca de la guerra mediática y desafíos comunicacionales.