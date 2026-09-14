Cuba sin bloqueo, demandan miles en Bilbao

La manifestación, animada por la consigna en idioma vasco “Ojalá… Kuba Blokeorik Gabe”, recorrió el entorno de la ría desde el Museo Guggenheim hasta el Palacio Euskalduna, donde Silvio Rodríguez ofreció un multitudinario concierto, destacaron hoy los organizadores.

Decenas de banderas cubanas, ikurriñas (vascas) y también enseñas palestinas, adornaron la marcha, con una pancarta gigante en la que se podía leer «Kuba eta mundua inperialismorik gabe. Blokeorik Ez» (“Cuba y el mundo sin imperialismo. No al bloqueo”).

Flanqueadas en la parte frontal por dos grandes banderas, una de Cuba y otra de Euskal Herria, durnate el recorrido se corearon consignas como “Cuba sí, yanquis no”, «Kuba bai, Blokeorik Ez» (Cuba sí, Bloqueo No), «Estatu Batuak, Estatu Terrorista» ( “Estados Unidos, estado terrorista) o «Euskal Herria Kubarekin» (El País Vasco con Cuba).

Fueron momentos en los que se denunció la grave situación provocada por el cerco económico y energético estadounidense, y la responsabilidad de la política de “máxima presión” de Estados Unidos aplicada contra Cuba.

La iniciativa fue impulsada por Euskal Herria-Kuba Ekimena, la plataforma internacionalista Hegoak, que agrupa a una veintena de sindicatos, partidos y ONG vascas, la asociación Euskadi-Cuba y diversos agentes sociales y políticos.

Igualmente, la manifestación permitió renovar el respaldo a la campaña solidaria “Argia eta Indarra Kubarentzat. Contra el Bloqueo, Energía para Cuba”, que recauda fondos para instalaciones de energía solar con destino a centros hospitalarios de la Isla.

Una campaña que logró el apoyo de 130 intelectuales y artistas de la cultura vasca, entre ellos Bernardo Atxaga, Fermin Muguruza, Itziar Ituño, Joseba Sarrionaindia, Eñaut Elorrieta, Jon Maia y Katixa Agirre.

Hasta mayo, en una primera fase, la campaña recaudó casi 245 mil euros, y ya ha comenzado el montaje de la primera instalación de energía solar en el Hospital Pediátrico William Soler de La Habana.

Al llegar al Palacio Euskalduna, los manifestantes volvieron a reivindicar la solidaridad con Cuba y cantaron a coro varios temas conocidos de Silvio Rodríguez, como «Canción del Elegido», “Hasta siempre”, de Carlos Puebla, dedicado al Che Guevara, y la tradicional vasca «Txoria Txori».

En las intervenciones finales del acto, Antonio Merlán y Milagros Acea, cubanos residentes en Bilbao, hicieron un llamado a la ciudadanía vasca a mostrar su solidaridad con Cuba, del mismo modo que lo hace con Palestina y con otros pueblos sometidos a políticas de imposición y violencia contrarias a la legalidad internacional.

“Porque hoy es Cuba, mañana puede ser cualquier otro país”, recalcaron.