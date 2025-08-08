Cuba rechaza las ilegales y unilaterales medidas de EE. UU. contra el presidente de Venezuela

«Nuevamente el gobierno de EE. UU. se presenta como "juez global" para justificar sus ilegales y unilaterales medidas contra Venezuela y su legítimo Presidente Nicolás Maduro, escribió el mandatario en la red social X.

Nuevamente el gobierno de #EEUU se presenta como "juez global" para justificar sus ilegales y unilaterales medidas contra #Venezuela y su legítimo Presidente Nicolás Maduro.



Denunciamos sus anuncios fraudulentos, contrarios a los principios que rigen el Derecho Internacional. pic.twitter.com/aAQKWsLZLS — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 8, 2025

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, condenó y tachó de «fraudulenta» esa remuneración que Washington duplicó de 25 a 50 millones de dólares, por supuestos vínculos del mandatario bolivariano con el narcotráfico.

«Condenamos fraudulenta recompensa anunciada por gobierno de EE. UU. contra el Presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, que constituye un nuevo acto de agresión contra esa hermana nación. Gobierno de EEUU carece de autoridad legal y moral para semejante medida», escribió Rodríguez.

Condenamos fraudulenta recompensa anunciada por gobierno de #EEUU contra el Presidente legítimo de #Venezuela, Nicolás Maduro, que constituye un nuevo acto de agresión contra esa hermana nación.



Gobierno de EEUU carece de autoridad legal y moral para semejante medida. pic.twitter.com/QYZfIZZrln — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 8, 2025

Desde el gobierno venezolano, el canciller , Yván Gil, calificó de «patética» la recompensa que ofreció la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, lo que a su vez consideró «la cortina de humo más ridícula» que haya visto.

En una publicación en Telegram, el ministro Gil destacó que Bondi solo armó «un circo mediático» para complacer a la oposición venezolana, tras desvelarse el nuevo intento desestabilizador en el país.

«No nos sorprende, viniendo de quién viene», agregó Gil.