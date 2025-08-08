CMHW
Cuba rechaza las ilegales y unilaterales medidas de EE. UU. contra el presidente de Venezuela
Foto: Granma.

Cuba rechaza las ilegales y unilaterales medidas de EE. UU. contra el presidente de Venezuela

Tomado de Prensa Latina

Viernes, 08 Agosto 2025 14:37

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República denunciò hoy la recompensa anunciada por Estados Unidos por información que conduzca al arresto del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro.

«Nuevamente el gobierno de EE. UU. se presenta como "juez global" para justificar sus ilegales y unilaterales medidas contra Venezuela y su legítimo Presidente Nicolás Maduro, escribió el mandatario en la red social X.

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez,  condenó y tachó de «fraudulenta» esa remuneración que Washington duplicó de 25 a 50 millones de dólares, por supuestos vínculos del mandatario bolivariano con el narcotráfico.

«Condenamos fraudulenta recompensa anunciada por gobierno de EE. UU. contra el Presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, que constituye un nuevo acto de agresión contra esa hermana nación. Gobierno de EEUU carece de autoridad legal y moral para semejante medida», escribió Rodríguez.

Desde el gobierno venezolano, el canciller , Yván Gil, calificó de «patética» la recompensa que ofreció la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, lo que a su vez consideró «la cortina de humo más ridícula» que haya visto.

En una publicación en Telegram, el ministro Gil destacó que Bondi solo armó «un circo mediático» para complacer a la oposición venezolana, tras desvelarse el nuevo intento desestabilizador en el país.

«No nos sorprende, viniendo de quién viene», agregó Gil.