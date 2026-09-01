Cuba reafirma en Belgrado su compromiso con los principios fundacionales del MNOAL

Durante su discurso, el diplomático cubano destacó la plena vigencia de los principios fundacionales del Movimiento y su creciente relevancia como voz de los países del Sur frente a los colosales desafíos que enfrenta la humanidad. Asimismo, lamentó la persistencia de conflictos armados en diversas regiones y sus devastadoras consecuencias humanitarias, en un escenario en el que los recursos destinados a gastos militares superan ampliamente los dirigidos al desarrollo, la erradicación de la pobreza y el enfrentamiento al cambio climático.

Peñalver Portal denunció el empleo de medidas coercitivas unilaterales, bloqueos y otras prácticas de chantaje como instrumentos de dominación, con especial referencia a la política de asfixia económica contra Cuba. Señaló que el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos incluye un cerco energético que, por sus efectos prácticos, equivale a un bloqueo naval.

En este contexto, destacó las graves consecuencias que tales medidas provocan sobre el pueblo cubano y advirtió sobre la amenaza latente de una agresión militar directa. Reafirmó que, frente a estas presiones, Cuba continuará defendiendo su derecho a vivir en un país independiente y soberano, y a buscar, mediante sus propios esfuerzos, alternativas para su desarrollo.

El viceministro primero agradeció al Movimiento por su histórica y sostenida denuncia al bloqueo, por la condena a la inclusión del país en la arbitraria Lista de Estados supuestamente Patrocinadores del Terrorismo y por el reconocimiento a la labor de nuestro personal de salud. “Cuba siente genuino orgullo de ser país fundador del Movimiento de Países No Alineados, condición que para nosotros entraña una alta responsabilidad”, afirmó.

Del mismo modo, ratificó el compromiso de Cuba con los principios que cimentaron las bases del Movimiento desde los encuentros en Bandung y Belgrado, especialmente la firme convicción de que, la eliminación del imperialismo y todas sus prácticas es indispensable para lograr la coexistencia pacífica entre todos los pueblos del mundo.

Encuentro con Presidente de Serbia

El Enviado Especial también fue recibido por el presidente de la República de Serbia, Aleksandar Vučić, a quien transmitió un mensaje de su homólogo el presidente Miguel Díaz-Canel. El mandatario serbio rememoró los encuentros sostenidos con el General de Ejército Raúl Castro Ruz y con el Presidente cubano, a quienes envió un caluroso saludo. Vučić y el Viceministro Primero intercambiaron sobre el estado de las históricas relaciones bilaterales y las vías para su fortalecimiento. Peñalver Portal agradeció la solidaridad y condena de Serbia al bloqueo estadounidense.

Encuentro con John Dramani Mahama, presidente de la República de Ghana

El diplomático cubano también fue recibido por John Dramani Mahama, presidente de la República de Ghana, con quien conversó sobre los vínculos de hermandad que unen a ambos países. También exploraron nuevos elementos para su fortalecimiento. El presidente Mahama reiteró el apoyo y la solidaridad de su país con Cuba.

En el marco del evento, el viceministro primero sostuvo encuentros con el vice primer ministro de Cambodia, el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación de Angola, el ministro de la presidencia de Namibia, la ministra de Defensa de Zimbabwe, los vicecancilleres de Indonesia y Sri Lanka, y el secretario Permanente de la Cancillería de Nepal.

La jornada culminó con la siembra de un árbol en el Parque de la Amistad, donde existe un ejemplar plantado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en 1986 y otros sembrados en aquella I Cumbre del MNOAL.