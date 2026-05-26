Cuba intervendrá hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, intervendrá este martes 26 de mayo, en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Nueva York, dedicada a temas de paz y seguridad internacionales, defensa del sistema multilateral y fortalecimiento de los principios de la Carta de la ONU.

La sesión de debate abierto se nombra Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, espacio en el cual, el Canciller de la Isla podrá reiterar las denuncias a las amenazas y agresiones del actual contexto que vive el mundo, además de precisar sobre el escenario de asfixia al que está sometida Cuba por parte del gobierno de EE. UU.

De acuerdo con información de Cubadebate, la reunión estará presidida por Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China y miembro de la Oficina Política del Comité Central del Partido Comunista de China.

Además, durante su estancia en Nueva York, el Canciller cubano también sostendrá reuniones diplomáticas con altos funcionarios y representantes de otros países.