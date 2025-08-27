Cuba: despliegue militar EEUU atenta contra la paz en América Latina

A través de su cuenta en X, el canciller afirmó que el “envío por #EEUU de más buques militares al Caribe crea grave peligro para la paz regional y busca reimponer su dominación en Nuestra América con ridículo pretexto de enfrentar narcotráfico. Responde a la agenda de políticos corruptos como el Secretario de Estado”.

En declaraciones recientes, el canciller venezolano, Yván Gil, denunció que el Gobierno de Estados Unidos pretende “desestabilizar a toda América Latina”, en relación con los informes sobre el despliegue de fuerzas navales en la supuesta lucha antidroga y los señalamientos contra Maduro.

Según el titular de la cartera tal acción es un pretexto de una política fracasada y esta fase de combate a los carteles va más allá. “No se pretende atacar a Venezuela nada más, lo que pretende este grupo de desquiciados que maneja el poder en Estados Unidos es desestabilizar a toda América Latina”, alertó.