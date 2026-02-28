Cuba condena nuevos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

«Los ataques perpetrados este 28 de febrero por Israel y Estados Unidos, quebrantando la soberanía e integridad territorial de #Irán, constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU», escribió Díaz Canel en la red social X.

El presidente cubano añadió que con esta nueva agresión, Estados Unidos e Israel «arruinan por segunda ocasión los esfuerzos de la diplomacia en relación con la cuestión nuclear, y ponen en peligro la paz y la seguridad regional e internacional. Los efectos que ya se registran en esa convulsa región, así lo evidencian.»

Los ataques perpetrados este 28 de febrero por Israel y Estados Unidos, quebrantando la soberanía e integridad territorial de #Irán, constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU.



1/3 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 28, 2026

Instó asimismo a la comunidad internacional «a actuar de inmediato para detener esta agresión y una escalada, por sus impredecibles consecuencias».

Por su parte, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, precisó en sus perfiles oficiales que «Cuba condena los ataques perpetrados en la mañana de hoy 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán, violando su soberanía e integridad territorial, que se suceden por segunda ocasión cuando estaban en curso conversaciones sobre la cuestión nuclear».

#Cuba condena los ataques perpetrados en la mañana de hoy 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra #Irán, violando su soberanía e integridad territorial, que se suceden por segunda ocasión cuando estaban en curso conversaciones sobre la cuestión nuclear.



Estas… pic.twitter.com/uMqIgywL9l — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 28, 2026

Rodríguez Parrilla añadió que «estas irresponsables acciones quebrantan la paz y la seguridad internacionales, y constituyen una clara transgresión del Derecho Internacional y la Carta de la ONU»

El canciller cubano también convocó en su misiva a la comunidad internacional a «movilizarse para detener de inmediato la artera agresión».

Washington y Tel Aviv lanzaron una nueva oleada de ataques contra Teherán este sábado, a los que la nación persa respondió poco después, en una contraofensiva con misiles balísticos contra bases militares de Estados Unidos en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait.